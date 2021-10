Muere a los 59 años el actor James Michael Tyler, “Gunther” en Friends, después de un dura batalla contra el cáncer

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El gran ausente en Friends, The Reunion fue el actor James Michael Tyler, archiconocido como “Gunther” en la famosa serie de televisión Friends ha fallecido a la edad de 59 años de manera pacífica en su residencia de Los Ángeles rodeado de familiares y después de perder una dura batalla contra el cáncer.

James Michel Tyler o “Gunther” para quienes lo conocieron por su papel, se hizo famoso dentro de la serie por ser el encargado de la cafetería Central Perk, donde todos los personajes de Friends siempre se daban cita. Además fue el eterno enamorado de “Rashel” interpretada por Jennifer Aniston. El actor fue diagnosticado con cáncer de próstata etapa 4 y no dijo nada al momento de aparecer por videollamada en Friends, The Reunion.

Posteriormente hizo público que su silencio se debió a no querer arruinar un momento tan especial para los que actuaron en Friends durante 11 años. “Me diagnosticaron un cáncer de próstata avanzado, que se había extendido a mis huesos”, dijo en “Today” para aquel momento. También agregó que su pronóstico no era nada alentador. “He estado lidiando con ese diagnóstico durante los últimos tres años… Ahora está en fase 4. Es un cáncer avanzado… probablemente acabe alcanzándome”, dijo James Michael Tyler meses atrás. View this post on Instagram A post shared by James Michael Tyler (@slate_michael)

Su familia dijo que siempre fue considerado “El séptimo amigo” en Friends. “Michael amaba la música en vivo, animaba a sus Clemson Tigers y, a menudo, se encontraba inmerso en aventuras divertidas y no planificadas. Si lo conocías una vez, hiciste un amigo de por vida”, dijo el comunicado que dio a conocer el representante de James Michael Tyler sobre las palabras de amor que le dedicaron sus familiares. View this post on Instagram A post shared by Gunther Centralperk (@guntherisafashionicon)

Durante tres años, James Michel Tyler, “Gunther” batalló contra el cáncer de manera silenciosa y no fue sino a este año que dio a conocer su padecimiento. Durante este tiempo se mantuvo luchando en causas nobles para distintas organizaciones dedicadas a esta terrible enfermedad que cobra la vida de miles en el mundo anualmente. View this post on Instagram A post shared by Friends (@friends)

