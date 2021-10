Fuertes lluvias, granizo y tornados azotaron a 3 estados de EE.UU. durante el fin de semana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Durante el fin de semana se produjeron al menos 13 tornados en Illinois, Kansas y Missouri que produjeron destrozos, pero no se ha reportado ningún fallecido hasta el momento. Los expertos estiman que octubre será un mes récord en cuanto a tornados de seguir el mal clima en el Medio Oeste de los Estados Unidos.

Los tornados derribaron árboles, arrasaron con viviendas y hasta tumbaron líneas eléctricas dejando a miles de personas sin el servicio el fin de semana. Missouri fue uno de los estados más afectados por los fenómenos meteorológicos del fin de semana.

Además de varios tornados, cayó granizo de 2 pulgadas de diámetro aproximadamente en Missouri, según AccuWeather.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), un tornado en Fredericktown, Missouri, tuvo vientos cercanos a las 200 millas por hora, el más potente registrado el fin de semana hasta el momento.

Por otro lado, fuertes lluvias en Kirksville, Missouri, recibió más de 4 pulgadas de lluvia el fin de semana, superando por mucho el récord en precipitaciones en al entidad para la misma fecha que data de 1967, cuando cayeron 0.76 pulgadas de agua.

Si bien es cierto que anualmente se forman tornados en Missouri debido a la baja humedad en la atmósfera en esa zona, no es común que se formen en este época del año. Normalmente se registran este tipo de fenómenos en primavera y en verano. A satellite animation of the tornado outbreak from yesterday spawning multiple tornadoes throughout #Missouri & #Illinois. As of now at least 14 tornadoes were confirmed. #MOwx #ILwx #severewx pic.twitter.com/UxGEGDPaNk— Vortix (@VortixWx) October 25, 2021

A parte del granizo, los tornados y las lluvias, en St. Louis se registró el domingo el clima más cálido del año con temperaturas de hasta 81 grados.

Durante octubre, el NWS ha registrado cerca de 118 tornados en todo el país con poco menos de una semana para que termine el mes. Esta cifra está cerca del récord del 2018 cuando ocurrieron 123 tornados en total.

