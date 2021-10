Daniel Craig declara: “Nunca, en toda mi vida, estaré en las redes sociales”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El actor Daniel Craig ya es lo suficientemente conocido a nivel mundial como para tener que ampliar su base de seguidores con un perfil en alguna de las redes sociales más en boga del momento. Así de claro lo ha dejado él, al mismo tiempo que ponía de manifiesto su aversión a este tipo de plataformas, lo que no debe confundirse con un supuesto comportamiento antisocial por su parte.

“No es que no me guste la gente, simplemente me gustaría disfrutar de una vida privada al estilo de la de las personas que no se encuentran bajo el ojo público. Soy relativamente aburrido y disfruto de mi propio espacio”, aseguró Daniel en conversación con la revista Sorted. “Puedo declarar de forma categórica que nunca, en toda mi vida, estaré en las redes sociales”, subrayó rotundamente.

El protagonista de las últimas cinco películas de la saga de James Bond no acaba de entender por qué su figura suscita tanto interés entre la opinión pública, dado su convencimiento de que no es la persona más fascinante del planeta y su deseo de pasar tanto tiempo como pueda dentro de casa y en compañía de las dos grandes mujeres de su vida: su esposa Rachel Weisz y la hija que tiene la pareja.

“Soy de los que prefiere quedarse en casa, en mi caso con mi esposa y mi hija. No suelo salir mucho y elijo con sumo cuidado los sitios públicos a los que voy. Me encantan los fans, ellos son literalmente los que mantienen con vida nuestra industria, pero yo soy un hombre al que le incomoda exponerse demasiado. No tengo muchos amigos que sean celebridades. Tampoco soy objetivo prioritario de los paparazzi y mis mejores amigos son los que tengo desde hace años”, indicó.

También te puede interesar:

-Daniel Craig reveló que prefiere “enfiestarse” en bares gay y esta es la razón

-Daniel Craig no considera buena idea que James Bond se convierta en una mujer