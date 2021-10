Mes de la Herencia Hispana: el hispano que busca que personas con discapacidad visual tengan acceso a Internet

Exclusiva

Nos encontramos celebrando el Mes de la Herencia Hispana y en todo Estados Unidos hay historias asombrosas y dignas de reconocer de personas de origen hispano que trabajan constantemente en favor de su comunidad o por los más necesitados.

Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que en todo el mundo hay cerca de 2,200 millones de personas, de todas las edades, con algún tipo de problema visual.

Sobre el tema, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) estimaron que en este 2021 en Estados Unidos unos 53 millones de adultos (lo que significa que 1 de cada 5 adultos) tienen algún tipo de discapacidad y de estos, el 4,6% (alrededor de 24,380 personas) son ciegos o presentan alguna dificultad para ver, incluso aunque usen lentes.

“Todos enfrentamos el riesgo de tener una discapacidad en algún momento de nuestra vida”, indicó el director de los CDC, Tom Frieden en dicho informe estadístico.

“Durante los últimos 25 años, la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades ha tenido efectos positivos en la vida de aquellas personas con discapacidades asegurando mejor acceso a edificios, transporte y empleo. El acceso a la atención médica todavía es especialmente importante para las personas con discapacidades”, agregó Georgina Peacock, de la División de Desarrollo Humano y Discapacidades de los CDC.

Pese a todo esto, aún hay mucho por hacer para que las personas con alguna discapacidad visual tengan acceso a servicios fundamentales en el día a día como es el Internet, el cual es primordial si pensamos que un gran porcentaje de conocimientos e información llegan por medio de la vista.

Jorge Hernández es un hombre de origen hispano, nacido en Cuba pero que prácticamente ha hecho toda su vida en Florida. Ha trabajado arduamente a lo largo de estos últimos años para que las personas que padecen al igual que él una discapacidad visual puedan navegar en los distintos sitios web, y para ello las páginas necesitan hacer ciertos cambios y mejoras para garantizar así el acceso a la información para todos, por igual.

Hernández llegó a los 5 años a Estados Unidos junto con su familia. Su interés por la informática surgió siendo aún muy niño, cuando su padre comenzó a estudiar computación por las noches, tras una ardua jornada laboral; posteriormente, ingresó a la universidad con el fin de estudiar Matemáticas pero una invitación a suplir a un profesor en computación lo llevó a enamorarse del mundo de la Informática.

Un accidente que le cambió la vida

Siendo apenas un niño, Jorge comenzó a tener problemas de vista. En su vida temprana le fue diagnosticado retinitis pigmentosa, una afección que a largo plazo, conduce a la pérdida de la visión. Esto no le impidió llevar una vida normal y mucho menos continuar sus estudios.

Pero cuando cursaba los últimos semestres de la carrera de Informática, un accidente en bicicleta a los 20 años provocó que perdiera gran parte de la visión, y un segundo percance también practicando este deporte lo dejó prácticamente ciego.

“Los primeros años fueron muy difíciles. Cuando eres joven, tienes el mundo por delante y de un día para otro, me quitaron todo. Hoy en día he logrado hacer muchas cosas que me gustan hacer, he llevado el entrenamiento que necesito para tener una vida normal”, aseveró Hernández en entrevista para La Opinión.

Su nueva condición de vida le llevó a involucrarse más en trabajar en favor de las personas, que igual que él, tienen una discapacidad visual.

Siendo aún estudiante, se percató que el acceso a la información de su universidad no estaba al alcance de estudiantes con problemas de vista, por lo que con ayuda de sus conocimientos en programación, comenzó a trabajar en Miami Lighthouse for the Blind.

Esta es una asociación que brinda atención a personas ciegas o con debilidad visual para que estos puedan ser independientes mediante la impartición de cursos que les brinden las herramientas necesarias para la vida, en donde realiza análisis de sitios web de distintas empresas para así garantizar que sean accesibles para invidentes.

Justamente esa necesidad de ayudar a los demás hizo que en 2020, cuando se enteró que varios candidatos presidenciales de EE.UU. estarían de campaña por Miami, Miami LightHouse contactó a los encargados de comunicación de los candidatos para ofrecerles hacer un análisis acerca de qué tan accesibles eran sus sitios web para personas con discapacidad visual.

Jorge fue el encargado de hacer esta labor y para su sorpresa, ninguno de los sitios eran accesibles, incumpliendo así con lo estipulado por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).

“Una de las primeras propuestas que hicimos fue al entonces candidato y actual presidente de la nación fue Joe Biden. Al poco tiempo realizó las modificaciones que le sugerimos y fue así como su página se volvió accesible”, cuenta Hernández.

“Si no estás conectado a la web, no estás conectado al mundo” Jorge Hernández

Luego de ganar las elecciones, Biden prometió que las modificaciones realizadas a su página web de candidato presidencial las llevaría al sitio de la Casa Blanca, cosa que cumplió.

“Esto me llena de orgullo y a la vez de satisfacción el saber que otras personas con dificultades visuales tengan los mismos derechos para obtener información”, comentó.

Lo logrado hasta hoy hace que Hernández siga trabajando para que cada día más páginas web sean de fácil acceso a los débiles visuales para que puedan estar conectados al mundo y logren ser independientes.

