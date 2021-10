VIDEO: Mhoni Vidente asegura que la productora de ‘Hoy’, Magda Rodríguez, le confesó que fue asesinada

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A menos de una semana de que se cumpla el primer aniversario luctuoso de la productora Magda Rodríguez, el cuál no se ha revelado a los medios de comunicación por parte su hija, la conductora Andrea Escalona o de su hermana la productora de “Hoy” Andrea Rodríguez si se hará algo especial para conmemorar su memoria.

Por otra parte, la muerte de Magda Rodríguez sin duda alguna fue uno de los sucesos que más ha conmocionado al medio artístico pues su deceso fue inesperado ya que no se tenía conocimiento que la entonces productora del programa Hoy tuviera algún tipo de enfermedad que pusiera en riesgo su vida.

Es por eso que la noticia de su muerte causó conmoción entre el gremio artístico y fanáticos que seguían cada uno de los programas que Magda produjo, tales como “Hoy”, Guerreros 2020, Laura sin censura, Enamorándonos, La academia, Con sello de Mujer, entre muchos otros más.

Ante esto y a casi un año de su muerte, la vidente cubana, Mhoni Vidente a lo largo de estos meses ha revelado que en diversas ocasiones ha tenido contacto con la productora a través de sus sueños, en ellos le ha hecho llegar mensajes a sus seres queridos, así como a la gente con la que trabajó en el programa “Hoy”.

Pero ahora, Mhoni Vidente hizo una fuerte revelación que supuestamente quien fuera productora de “Hoy” le dio a conocer a través de su último encuentro con ella a través de sus sueños.

Y es que de acuerdo con la propia Mhoni, Magda Rodríguez se le apareció en sueños y le reveló que su vida no terminó de manera espontánea, sino que alguien provocó su muerte.

“La veía muy bien, muy arreglada, pero me decía: ‘es que no me morí, me asesinaron, algo me hicieron para que yo no estuviera todavía en la tierra’, pero es que Magda tienes que ya descansar, tienes que dejar esto…” dijo Mhoni Vidente en las predicciones que hace al diario el Heraldo de México.

Por otra parte, Mhoni aseguró que Magda le había dicho en aquel sueño que ella creía que alguien le había dado algo de comer y eso habría provocado su inesperada muerte.

“Eso textualmente me dice; ‘es que no me morí me asesinaron como que me dieron algo a comer’, y yo creo que algo le dieron de comer en cuestiones de brujería”, reveló Mhoni Vidente

Sin embargo, Mhoni dejó claro que la que fuera la productora del programa Hoy ya se encuentra descansando en paz, pero aun así pide que eleven una oración por su eterno descanso.

