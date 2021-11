Yuengling regala un camión lleno de cerveza a una mujer de 106 años

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Margaret Dilullo es una mujer de Pensilvania de 106 años bebe cerveza Yuengling Lager todos los días. En respuesta, la compañía cervecera sorprendió a la centenaria mujer con un camión lleno de cajas de cerveza.

Dilullo dijo a Today Health que bebe una cerveza Yuengling todos los días y que no recuerda cuándo comenzó a hacerlo y que desde entonces no ha bebido otra marca de cerveza. La sonriente mujer señala que lo que le agrada de la bebida es un “ligero sabor amargo” que no puede encontrar en otras cervezas.

"Ahhhh" — a taste we all know and love. pic.twitter.com/5xidmeXSos — Yuengling Brewery (@yuenglingbeer) October 21, 2021

Cuando Yuengling se enteró de la devoción de Margaret por su cerveza, decidieron preparar algo especial para ella, por lo que organizaron reunir a su familia y amigos y llevarle el camión lleno de cervezas.

En persona, uno de los cuatro miembros de la familia de sexta generación de la cervecera Yuengling dijo a Today que querían asegurarse de que Margaret bebiera al menos una cerveza más por cada año que ha estado viva.

Margaret quedó maravillada son el regalo, dijo que la hicieron sentir importante, y no ve que pueda tener otra sorpresa que la supere “¿Quién no sería importante si tuvieran un Yuengling al día? … No creo que nadie lo pase mejor que yo”.

Margaret señala que seguirá bebiendo cerveza. Sobre su longevidad saludable dijo que se lo debe y agradece a Dios. “Después de eso, la gente de Yuengling se encarga de que la cerveza esté aquí” bromeo la mujer.

Yuengling también es una empresa longeva, la bebida estatal no oficial de Pensilvania se ha mantenido en el negocio por 192 años, lo que la convierte oficialmente en la fábrica de cerveza más antigua de Estados Unidos, según su sitio web.

Fue fundada en 1829 por David Gottlob Yuengling, un inmigrante de Alemania que cambió su nombre de Jüngling (que significa “hombre joven”) cuando llegó a Estados Unidos en 1823.

Yuengling regaló un camión lleno de cerveza al presidente Roosevelt

No es la primera vez que Yuengling regala un camión de cerveza. Cuando la prohibición de alcohol de Estados Unidos fue revocada en 1933, Yuengling celebró elaborando un lote especial de “Cerveza ganadora” y envió un camión al presidente Franklin D. Roosevelt.

La cerveza favorita de Obama

Yuengling es la favorita de la centenaria Margaret Dilullo y también es la cerveza preferida del expresidente Barack Obama. Después de que Obama admitió en la campaña electoral en 2008 que no había oído hablar de la cerveza, tras probarla, para el 2010, Yuengling se había convertido en su cerveza favorita.

