Neymar, el impostor: descubre la absurda cantidad de dinero que gana Eigon Oliveira, el doble de “Ney”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Si un día caminas por la calle y te encuentras a Neymar, procura lanzar una segunda mirada porque puede ser que te topes con Eigon Oliveira, un brasileño que se hace pasar por la estrella del Paris Saint Germain y se gana la vida con este doblaje.

Oliveira trabajaba como mesero y lavaba motocicletas, pero nueve años atrás, luego de que se burlasen de él por su gran parecido con “Ney”, Eigon Oliveira tuvo en mente un emprendimiento que hoy le hace ganar mucho dinero.

El doble de Neymar causa furor en tierras brasileñas. “Trabajo y me mantengo solo con esto. Trabajo en varias plataformas cómo TikTok. En Instagram soy contratado por emprendedores para promocionar marcas y todo lo demás”, explicó Oliveira en una entrevista para UOL.

Eigon Oliveira se tomó este trabajo muy en serio sin importar que tenga que marcar su piel. En este sentido, el brasileño se ha hecho los mismos tatuajes que el futbolista del PSG para parecerse mucho más físicamente.

“Siempre me han gustado los tatuajes (…) noté que perdía algunos trabajos en unas pruebas precisamente porque no tenía los tatuajes de Neymar. Soy un fan, soy un doble, ese soy yo. Me convertí en un profesional, así que, ¿por qué no hacerse los mismos tatuajes que el chico? Tengo prácticamente todos los tatuajes que él tiene”, expresó.

La impresionante cifra que gana el doble de Neymar Jr.

“En el pasado cobraba $150 dólares por ir a un cumpleaños y hacer presentaciones VIP. Los valores han cambiado con los años. Hoy percibo entre $450 y $525 dólares por hacer una secuencia de tres Instagram Stories. Ahora, con la vuelta de los eventos, cobro entre $1,000 y $1,200 dólares por permanecer de tres a cuatro horas haciendo presencia”, explicó. View this post on Instagram A post shared by Eigon Oliveira 👻🟢🔛 (@sosiadoney)

También te puede interesar:

· Lucha de egos en el PSG: “Tuve un problema con Mbappé y Neymar por decir que Messi debía ganar el Balón de Oro”

· El Paris Saint-Germain le mandó un mensaje a la afición mexicana, pero generó enfado y críticas

· ¿Estará Lionel Messi después del Mundial de Qatar? El argentino habló de su retiro