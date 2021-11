Nueva demanda contra Subway por su atún “engañoso”: señala que muestras contienen ADN de pollo, cerdo y res

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Subway enfrentó un año de polémica por su atún y la controversia parece no tener un final a corto plazo. Hay una nueva versión de la demanda presentada en California en enero que acusa a Subway de engañar al público sobre sus productos de atún. Ahora, los demandantes acusan que en el atún de Subway hay ADN de pollo, cerdo y res.

En enero de este año, dos residentes del Área de la Bahía de San Francisco demandaron a Subway señalando que su atún es “cualquier cosa menos atún”, señalaban fraude y publicidad engañosa.

Luego, los demandantes abandonaron su reclamo original y presentaron una queja enmendada que alega que el producto de atún de la cadena no es 100% atún y que no se captura de manera sostenible. La queja fue desestimada por un juez el pasado mes de octubre.

De acuerdo a Reuters, la demanda actual del 8 de noviembre se basa en las pruebas realizadas por un biólogo marino a 20 muestras de atún tomadas de 20 restaurantes Subway en el sur de California.

En las muestras que refiere la demanda actual no se detectaron secuencias de ADN de atún. En cambio, en las 20 muestras de detecto ADN de pollo, en 11 muestras se encontró ADN de cerdo y en 7 muestras, ADN de res.

Los demandantes han acusado a Subway de etiquetar incorrectamente sus productos de atún y “engañar” a los consumidores. Buscan daños no especificados por fraude y violaciones de las leyes de protección al consumidor de California.

Las escandalosas pruebas de ADN en el atún de Subway

Subway afirma que la imprudente queja sobre su atún provocó esta desinformación. Se convirtió en la cadena de comida rápida de Estados Unidos que más bajo su reputación en el 2021.

En el mes de junio el New York Times publicó los resultados de pruebas de laboratorio en los que no se encontró ningún rastro de ADN de atún en los sándwiches de atún Subway. Aunque en un análisis similar realizado en febrero, Applied Food Technologies confirmó la presencia de atún.

La cadena creó el sitio web subwaytunafacts.com para proporcionar información sobre su cadena de suministro de atún y aclarar algunas afirmaciones, en donde se incluye la explicación a los estudios publicados por el New York Times.

Subway afirma que las pruebas de ADN de atún procesado no siempre son concluyentes: “Según los expertos científicos, esto no es inusual (no encontrar ADN de atún) cuando se prueban atún cocido y no significa en absoluto que la muestra que se analizó no contenía atún”.

La famosa cadena de sándwiches señala que existen varios mecanismos de control de calidad que deben seguir para asegurar que su producto es un 100% atún. Subway afirma que utiliza atún barrilete capturado en la naturaleza regulado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). “De alta calidad, premium y 100% real”.

Subway explica que el procesamiento y la venta de atún está muy regulado por los gobiernos de todo el mundo. En Estados Unidos, la FDA tiene reglas estrictas y el Programa de Monitoreo de Importaciones de Mariscos (SIMP) requiere una trazabilidad completa de todo el atún desde el momento de la captura hasta el procesamiento en productos terminados y es requerido por la ley federal de los Estados Unidos.

Te puede interesar:

–5 escándalos y quejas polémicas de restaurantes de comida rápida de Estados Unidos este año

–Wendy’s es demandada por engañar a los consumidores sobre los huevos que usa en sus comidas

–Mejores y peores restaurantes de comida rápida según los consumidores