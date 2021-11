El regreso de Julio César Chávez Jr: el boxeador mexicano sale de su “retiro espiritual” y buscará cerrar el año con un triunfo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace unas semanas Julio César Chávez Jr. reapareció en los entrenamientos. El hijo del “Gran Campeón Mexicano” ha pasado por momentos difíciles en su carrera. De hecho, su padre había confesado que se encontraba en un “retiro espiritual”. Luego de estar alejado un tiempo de las redes sociales, Chávez Jr. anunció que peleará una vez más antes de que finalice el año 2021.

La información fue dada a conocer por el propio mexicano a través de su cuenta personal en Instagram. El evento estará a cargo de JD Promotions y se realizará en el mes de diciembre en Culiacán, Sinaloa.

Luego de estar ausente del espacio público por un denominado “retiro espiritual”, Julio César Chávez Jr. ha publicado constantemente imágenes de su preparación. El púgil azteca busca ponerse a tono para una nueva presentación en la cual intentará enganchar nuevamente la senda del triunfo. View this post on Instagram A post shared by Julio Cesar Chavez Jr (@jcchavezjr)

Chávez Jr. viene de participar en la última pelea de exhibición del “César del Boxeo”. En el evento denominado “Tributo a los Reyes”, Chávez Jr. peleó contra la ex leyenda de la UFC, Anderson Silva. En este combate, el brasileño se llevó la victoria en decisión dividida, pero una vez más subió el número de derrotas al registro del mexicano. 🕷The Spider pulls it off! Anderson Silva defeats Julio Cesar Chavez Jr via split decision. Silva improves his boxing record to 2-1 with 1 knockout. #ChavezJrSilva pic.twitter.com/ktohAA6ifp— NocautBoxing (@NocautBoxing) June 20, 2021

