“Hay actividad cerebral leve”: Familia de Carmen Salinas revela actual estado de salud

Carmen Salinas continúa en estado delicado de salud, así lo confirmaron la noche de este sábado 13 de noviembre su nieta, Carmen Plascencia, y su sobrino, Gustavo Briones.

De acuerdo con la información proporcionada por los médicos que atienen a la actriz y productora teatral de 82 años, el daño cerebral que le ocasionó de forma natural un estado de coma se mantiene exactamente igual.

“No ha habido ni mejoría ni deterioro, todo igualito. Sigue estable, pero grave”. Gustavo Briones

En el video que compartió el reportero Sebastián Reséndiz a través de Twitter, la familia de doña Carmelita Salinas reveló que en los estudios realizados a lo largo de las últimas horas detectaron una actividad cerebral leve; sin embargo, todavía no se atreven a confirmar que esto se trate de una evolución favorable.

“Tomografías han sido dos las que han hecho y están igualitas. En el electro si le encontraron movimiento en su cerebro, sí tiene vida”, añadió Briones.

Y aunque Carmen Plascencia destacó que su abuelita sigue registrando actividad cerebral, los médicos reportan que su condición sigue siendo grave.

“Lo que los médicos nos hablan no es hacia una evolución ni a un empeoramiento, no me atrevería a decir es esperanzador porque es muy fuerte decirlo y no me atrevería a decir ya no hay nada que hacer. Ese es el estado en el que está mi abuelita, hay actividad cerebral leve y los estudios marcan que sigue siendo una condición de coma natural”, explicó ante diversos medios de comunicación que se encuentran afuera del hospital ubicado en Ciudad de México.

Asimismo, detallan que los signos vitales de la estrella de telenovelas como ‘Porque el amor manda’, ‘Mi marido tiene familia’, ‘Mi corazón es tuyo’ y recientemente ‘Mi fortuna es amarte’, continúan estables y no hay ningún cambio hasta el momento.

Finalmente se mostraron optimistas y con la fe de que Carmen Salinas recobre la salud, por lo que piden seguir orando para que llegue el milagro que se necesita en estos momentos.

“Dios nos va a hacer el milagro, todos estamos con la fe y vamos a salir adelante“, agregó Gustavo Briones.

#carmensalinas permanece en condición grave. Médicos detectaron que manifestó actividad cerebral en las últimas horas. 🙏🏼 pic.twitter.com/r4DpFMIqhK— Sebastián Reséndiz (@SebasResendiz) November 14, 2021

