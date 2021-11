Adele habló sin tapujos con Oprah Winfrey de su duro divorcio y de su gran pérdida de peso

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace un día salió a la luz el especial ‘Adele One Night Only‘ que incluía su esperado primer concierto y regreso a los escenarios tras años de ausencia, pero también una entrevista con la famosa presentadora Oprah Winfrey en la que habló sin tapujos sobre su divorcio y su gran pérdida de peso.

La cantante británica Adele habló de su divorcio de Simon Konecki, el padre de su único hijo, que ha inspirado varias de las canciones de su nuevo disco ’30’. Sin embargo, en esta ocasión no se ha centrado solo en explicar por qué decidió separarse cuando se dio cuenta de que eventualmente acabaría siendo muy infeliz si no lo hacía, y en su lugar ha querido recordar también los buenos tiempos.

“Creo que Simon probablemente me salvó la vida, para ser totalmente sincera”, ha asegurado acerca de la influencia positiva que su ex ejerció sobre ella para evitar que siguiera “caminos peligrosos” debido a su meteórico ascenso a la fama. “Apareció y era alguien tan estable… La persona más estable había tenido en mi vida hasta aquel momento. Incluso ahora, le confiaría mi vida”, dijo Adele a Oprah sobre su divorcio y ex esposo.

Adele ha reconocido que jamás pensó que no vería a su hijo todos los días cuando se convirtió en madre, refiriéndose al acuerdo de custodia compartida al que ha llegado con Simon, y que el proceso de adaptación a su nueva realidad ha quedado reflejado el tema ‘Hold On’, que escribió utilizando una frase que sus amigos le repetían constantemente para que no fuera tan dura consigo misma.

Hacer ejercicio acabó convirtiéndose en una especie de mecanismo de supervivencia para Adele. Con esto logró adelgazar 80 libras, aunque su intención nunca fuera perder peso, y que le empujó también a reducir su consumo de alcohol porque contribuyó en gran parte a la muerte de su padre, con quien mantuvo siempre una relación muy complicada.

“Tuve unos ataques de ansiedad terribles después de dejar mi matrimonio. Me confundió mucho y me hizo sentir como si no tuviera ningún control sobre mi cuerpo. Me di cuenta de lo mucho que confiaba en la presencia de mi entrenador cuando me sentía tan perdida, pero también de que no tenía ninguna ansiedad cuando estaba en el gimnasio. Se convirtió en un momento para mí, y me daba una estructura para mis días cuando no tenía ningún plan”, ha explicado Adele para dejar claro que no le importa lo que se haya dicho sobre su aspecto porque tristemente está acostumbrada a que se juzgue su cuerpo, bien por “ser demasiado gorda o demasiado delgada”.

Adele se ha mostrado mucho más parca en palabras a la hora de responder a las preguntas relacionadas con su nuevo novio, el agente deportivo Rich Paul: “Es divertidísimo y muy inteligente. Ya sabes… es alguien muy, muy inteligente. Resulta increíble verle en su medio. Y también es fácil. Todo es desarrolla con facilidad entre nosotros”, dijo una de las cantantes más importantes a nivel mundial.

