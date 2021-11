El “Chucky” fue criticado por un ex jugador del Napoli: “Escuchar las palabras de Lozano me hace reír”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Unas declaraciones de Hirving “Chucky” Lozano han desatado la polémica en Italia. El futbolista mexicano manifestó su deseo de cambiar de equipo en un futuro. Salir del Napoli a algún club más grande sería su objetivo. Sus palabras no cayeron muy bien dentro del conjunto italiano y un ex futbolista del equipo ”Gli Azzurri” contestó a sus deseos.

“Escuchar las palabras de Lozano me hace reír. Nápoles es un gran equipo, no porque sea napolitano, sino porque realmente lo creo (…) espero que Lozano no haya tenido la mayor claridad cuando dijo estas palabras porque a menudo se tergiversan. Por lo que ha demostrado hasta ahora, Napoli debe ser mucho para Lozano. Antes de emitir juicios debería pensarlo muchas veces”, sentenció Francesco Baiano en una entrevista para Radio Marte, recopilada por ESPN.

El gol de Hirving Lozano para darle la victoria al Napoli 1-2 contra Genoa.



El mexicano tenía apenas dos minutos en la cancha y empieza a responder a Gattuso.



Próximo encuentro, frente al Milán. #SERIEAxESPNpic.twitter.com/FNeYaIr9uH — Ciro Procuna (@cprocuna) July 8, 2020

El ex jugador del Napoli insinuó que la labor del mexicano dentro del conjunto italiano no le ha llenado los ojos. El “Chucky” Lozano llegó a Italia en 2019 y desde entonces ha jugado 93 partidos con el equipo que hoy dirige Luciano Spalletti. En su pasantía con el club, Hirving ha anotado 23 goles y ha repartido 14 asistencias.

#SerieA 🇮🇹 | ¡Debuta y anota Hirving Lozano 🇲🇽 con el Napoli vs. la Juve!



El Chucky Lozano entró de cambio por Insigne y anotó el segundo gol de su equipo.



TENEMOS PARTIDAZOpic.twitter.com/hd9uuAV777— loshijosdel10 (@loshijosdel10) August 31, 2019

Las declaraciones de Hirving Lozano que no gustaron en Italia

El talentoso futbolista mexicano no midió las consecuencias de sus palabras al manifestar que quiere dar un salto más arriba en su carrera. El deseo de Lozano fue mal recibido por los seguidores del Napoli, histórico club en el que sobresalió la leyenda de Diego Armando Maradona.

“Estoy en un club muy competitivo, pero la verdad me gustaría ir a un equipo más grande. Me considero un jugador competitivo con objetivos muy claros. Me siento en buen nivel y me gustaría dar ese paso en mi carrera“, expresó el jugador para TV Azteca.

