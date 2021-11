Sirey Morán: “Toni me dijo que la última vez que bailó tan cerca a un beso tuvo una niña de 10 años”

Exclusiva

Como te contamos, hace unas semanas las chicas de ‘Nuestra Belleza Latina’ se sometieron al reto de hacer un pequeño ‘Mira Quién Baila’, y a Sirey Morán le tocó bailar un tango con Toni Costa, ritmo que hace 10 años atrás terminó en un beso entre el español y Adamari López, algo que casi se repite con la candidata hondureña.

En exclusiva hablamos con Sirey sobre el sensual tango con Costa y nos confesó: “Toni me dijo que la última vez que bailó tan cerca a un beso tuvo una niña de 10 años”. ¿Qué le quiso decir con esto? A continuación más detalles:

-¿Cuál fue ese reto que te sacó completamente de tu zona de confort?

Sirey Morán: Definitivamente el baile, cada gala la gente a visto las coreografías, pero no es lo mismo a que te digan: “Te toca hacer un tango con Tony”… Me fui para atrás, y tenía mucho miedo, mucho, mucho miedo. Toni es una eminencia en el baile, y el tango requiere de mucha seriedad, de mucha elegancia, y me sacaron totalmente de mi zona de confort, porque nunca había bailado de niña, en una fiesta, tampoco de adolescente, y hacer un tango con una pareja… Solamente habían dos shows, que no tenían extras, bailarines o cosas, simplemente eran el cuerpo de él y el mío para llenar totalmente un escenario, fue duro, me quedaron moretones, pero al final, logré hacer ese baile.

Por ahí Adal me dijo: “No te creemos que no has bailado”… De corazón que nunca lo había hecho, así que para mí hasta el momento ha sido el reto más difícil, me costó muchísimo, y estoy feliz de que lo pude hacer y que Adal dijo, “conseguiste que Toni no te opacara”, eso creo que es algo muy valioso para mí.

Toni Costa y Sirey Morán bailando tango en ‘Nuestra Belleza Latina’. Foto: Univision

-Contaste que por tu familia cristiana nunca habías bailado, pero aquí casi terminas en un beso… Así Toni se enamoró de Adamari López.

Sirey Morán: Sí me contó, Toni me compartió que la última vez que bailó tan cerca de un beso, pues el producto fue una niña hermosa de 10 años que tiene ahora, así que me causo mucha gracia eso, y bueno fue muy complicado porque como bien lo decías, soy de Honduras, un país que es muy cohibido en algunos aspectos, especialmente cuando se elige una religión, yo crecí en la iglesia evangélica, y no era de ir a las fiestas, recuerdo que de adolescentes fui a una fiesta que era a beneficio de una amiga que tenia cáncer, era una tardeada, mi mamá me llevó como a las 5, y me fue a recoger a las 7, cuando todo el mundo estaba llegando…

Mi experiencia fue nada, y nunca me pongo de pie a bailar en una fiesta, aún ahora pero porque simple y sencillamente no sé como bailar, puedo como que hacer cositas y me dicen bailamos… Como le dije a Adal, ahora estoy tan clara de que bailar no es pecado, que bailar es algo lindo, que Dios hizo nuestro cuerpo, hizo la música, y bueno yo sé que hasta mi abuela en Honduras aunque ha visto todas estas coreografías distintas mías, yo sé que las ha disfrutado, y me encanta ‘Nuestra Belleza Latina’, porque también nos cuidan mucho, en el aspecto de que nos podemos llegar a ver sexy pero nunca vulgar, y eso creo que debe ser la representación correcta de lo que es ‘Nuestra Belleza Latina’, representando a esas mujeres espectaculares que es la latina sexy, pero no caer a eso, vulgar.

MIRA CÓMO LA PROPIA SIREY LO CUENTA EN EL VIDEO:

