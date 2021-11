VIDEO: Aracely Arámbula manda fuertes indirectas a Luis Miguel y Arturo Carmona

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Después de sostener un prolongado romance con Luis Miguel, la actriz mexicana, Aracely Arámbula, se ha convertido en una de las figuras más cotizadas del medio artístico, pues no sólo fue pareja del “Sol de México”, sino que también procreo dos hijos con el cantante, lo que derivó en que su vida profesional subiera como espuma, pues muchos medios mostraron interés por que contara algo de la vida privada del reservado intérprete.

Y esto ha sido redituable para Arámbula, pues no sólo ha conseguido fama sino también contratos que la mantienen en el ojo público, y a la vez han incrementado sus seguidores en redes sociales, pues al momento suma más de 5.9 millones de seguidores en Instagram y casi 900 mil en TikTok, una de sus redes sociales favoritas.

En estas suele subir fotos de su día a día o en diminutos bañadores. Pero en esta ocasión se volvió tendencia por unos “extraños” dichos que parecen una indirecta para Luis Miguel, pues al parecer la también conductora no termina por olvidar al padre de sus hijos, o a alguno de sus múltiples parejas con las que ha sostenido un romance en el medio artístico.

¿¿Aracely manda otro mensaje a Luis Miguel?? pic.twitter.com/nnRINARzZH — Lo + viral (@VideosVirales69) November 20, 2021

“Ni me faltaste, ni me doliste ni me morí”, cantó en un clip que se ha viralizado, pues los fans de “la Chule” aseguran que se trata de una “pedrada” para Luis Miguel, padre de sus hijos. Y es que ambos fueron novios entre 2005 y 2009, tuvieron juntos a Miguel y Daniel, pero el idilio acabó de la peor manera.

Arámbula no solo se ha caracterizado por su belleza y su talento sino por un gran sentido del humor, ya que principalmente en TikTok sube videos en tendencia, pero en sus últimos videos parece estar mandando mensajes a ex, quien al parecer ha sido un mal padre, pues nunca ve por sus hijos. Aracely logró no ser mencionada en “Luis Miguel: La Serie” luego de un pleito legal y ella está muy contenta con eso.

Otros seguidores de Arámbula dicen que en realidad el mensaje fue para Arturo Carmona, quien también fue su pareja. Él se encariño con los niños, que tenían un vínculo muy bonito y que él sí pensaba en formar una familia, pero nunca se pudo formalizar nada.

Sin importar que haga, sus fans están agradecidos con Aracely, ya que los deleita con su espectacular figura o belleza. Esta vez no fue la excepción. La actriz, quien en la actualidad tiene 46 años, protagoniza junto a Mauricio Ochamann y Anastasia Acosta la obra “Por qué los hombres aman a las cabronas”; allí la bella actriz ha demostrado el enorme talento que posee para actuar.

Aracely Arámbula manda mensaje a Luis Miguel… pic.twitter.com/yOmoIyMgXm— Lo + viral (@VideosVirales69) November 20, 2021

