Adele se burló de sus ex parejas, diciendo: “La mayoría no sabe hacer siquiera las labores del día a día”

Fiel a su lado más descarado y burlón, la cantante Adele no ha tenido reparo en burlarse de sus ex parejas, sin especificar, a quiénes iban dirigidos sus dardos, durante un programa de televisión especial presentado por el humorista Alan Carr, buen amigo de la diva británica.

Cuestionada sobre los versos que podrían dedicarle sus antiguos compañeros sentimentales en el caso de que, como hace ella, se animaran a escribir canciones sobre sus experiencias sentimentales, la estrella de la música contestó lo siguiente: “Creo que titularían el tema ‘No One Like You’, me imagino”, aseguró Adele sobre su carácter aparentemente único y especial.

Por si eso no fuera suficiente, la autora del nuevo éxito “Easy on me” ha puesto en duda la capacidad que tendrían sus ex novios a la hora de realizar una labor tan compleja como la de componer melodías y letras, ya que a su juicio algunos de estos ni siquiera pueden llevar a cabo las tareas más sencillas de la vida cotidiana.

“La verdad es que no me puedo imaginar a ninguno de ellos haciendo algo así, porque la mayoría no sabe hacer siquiera las labores del día a día. He dicho la mayoría de ellos, no todos. En cualquier caso, no creo que la estrategia fuera a salirles bien”, explicó Adele, madre del pequeño Angelo (9) con su exmarido Simon Konecki.

