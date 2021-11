Esta es la razón por la que Erika Buenfil casi deja Tik Tok

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Erika Buenfil se ha consolidado como la “reina de Tik Tok” gracias a sus cómicas ocurrencias y la estrecha relación que ha consolidado con sus millones de seguidores. Sin embargo, su lazo con dicha plataforma no siempre fue tan positivo e incluso hubo un momento en el que pensó en abandonarla. ¿Cuál fue el motivo? Aquí te lo contamos.

A pesar del éxito rotundo que la protagonista de melodramas como “Amores verdaderos” y “Corazón al límite” ha obtenido en Tik Tok, no siempre estuvo segura de continuar generando contenido a esta plataforma, ya que no sabía cómo balancear su vida como actriz y como creadora de contenido.

“De repente me empezaron a mandar mensajes por todas partes. Llegaban felicitaciones, pero yo no me di cuenta de qué se trataba hasta que llegué a la casa y pude ver el teléfono con calma y me di cuenta de que era el TikTok”, destapó.

Sin embargo, su reacción no fue de emoción, sino de preocupación: “Me puse a llorar como una boba, porque no sabía qué iba a hacer con eso. Yo tenía experiencia como actriz, en telenovelas, en teatro. Sé perfectamente hacer sesiones de fotos, alfombras rojas, pero no sabía cómo manejar eso de tener éxito por ser yo. No por un personaje”.

Fue gracias a la incertidumbre sobre lo que pasaría con su carrera como actriz que Erika Buenfil pensó seriamente en dejar de subir videos cortos a Tik Tok, pero rápidamente desechó la idea, pues debido a la pandemia por coronavirus, no estaba recibiendo ofertas de trabajo.

Para su sorpresa (y beneficio), la famosa plataforma se ha convertido en un escaparate para que marcas reconocidas la busquen para promocionar sus productos: “Me están buscando marcas para que trabaje con ellos en TikTok, pero yo no estoy dispuesta a que me dirijan. Si acepto algo es con la condición de que yo tome todas las decisiones”, reveló.

