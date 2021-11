Joanne Froggatt, estrella de “Downton Abbey”, dice que Mick Jagger es un gran fan de la serie

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las aventuras y desventuras de la familia Crawley en la serie “Downton Abbey” se han convertido en un verdadero fenómeno televisivo que ha dado pie a dos secuelas cinematográficas -la segunda aún está pendiente de estreno- y ha atraído a un público de lo más variado, que va más allá de los fans habituales de este tipo de dramas históricos británicos.

Entre los seguidores más leales de “Downton Abbey” se cuenta sorprendentemente una estrella del rock como Mick Jagger. La actriz Joanne Froggatt, que ha dado vida a la criada Anna Bates desde el inicio de la serie, sabe de buena fuente que el músico está completamente enganchado a la historia y que no se pierde ni un solo episodio. “Mick Jagger es un gran fan de ‘Downton’. He oído que interrumpió un ensayo de los Rolling Stones para poder verlo. Me encantaría que eso fuera cierto”, aseguró la actriz en una entrevista a The Observer.

A lo largo de los años todo el elenco ha podido comprobar de primera mano que la trama ha tenido un fuerte impacto en círculos muy distintos de la sociedad, incluida la aristocracia e incluso la monarquía. A diferencia de lo que ocurre con “The Crown”, que está “prohibida” en palacio, varios miembros de la familia real británica han dado a entender en un momento u otro que han visto la serie o la película, en la que aparece el rey Jorge V, el abuelo de la actual monarca.

“Yo hice el ridículo delante de la duquesa de Cambridge”, aseguró Joanne. “Quiso visitar el set de Downton y llegó justo cuando Michelle Dockery y yo íbamos a rodar una escena en el dormitorio de Lady Mary. Me comentó: ‘Es muy extraño estar en sus habitaciones’. Y le contesté: ‘Sí, no mucha gente puede entrar en el dormitorio de Lady Mary’. No lo dije con la intención de que tuviera un doble sentido, pero juro que vi cómo esbozaba la más leve de las sonrisas”.

