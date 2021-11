La familia Messi fue la sensación en la gala del Balón de Oro: conoce los detalles del curioso traje que lució “La Pulga”

Lionel Messi volvió a ganar el premio más destacado al mejor jugador del año. En la edición de 2021 “La Pulga” logró conquistar su séptimo Balón de Oro. El argentino fue la sensación en el Teatro del Châtelet de París por haber ganado el premio, pero también por el extravagante traje que lució junto a sus hijos Mateo, Ciro y Thiago.

Messi llega con toda la familia al completo y los niños y Leo van conjuntados con el mismo estilo de traje. pic.twitter.com/wKEubQidt3 — Futbolescencia (@Futbolman10) November 29, 2021

Ya es un sello en la imagen de Lionel Messi lucir algunos arriesgados trajes que marquen la diferencia y salgan de lo cotidiano. En esta ocasión, Dolce & Gabbana fue la indicada de diseñar el atuendo de la estrella del París Saint-Germain.

No está de más recordar que la reconocida firma de moda italiana está captando la atención en diferentes disciplinas, puesto que esta misma marca fue la encargada de diseñar unos pantaloncillos con diamantes incrustados para el mismísimo Saúl “Canelo” Álvarez. ¡OH LALA! 💎🔥



Canelo Álvarez estuvo entrenando con shorts Dolce & Gabanna que tienen incrustados diamantes Swarosvki



Se los mandan para que los use reveló el mexicano pic.twitter.com/CoIo0tGn4s— Analistas (@SomosAnalistas_) October 27, 2021

Pero más allá de diamantes, Lionel Messi exhibió un traje negro con resaltantes brillantes, además de un moño que completó su vestimenta. Este atuendo ganó más relevancia al compartirla junto a todos sus hijos, sin duda alguna un toque distinto que les permitió captar la atención. #BallonDor | Messi combinando o traje de gala com os Messinhos. LINDOS! 😭 pic.twitter.com/sB4NagS8lG— Menina Culé (@MeninaCule) November 29, 2021

El París Saint-Germain viste a la moda

En el último tiempo, las poderosas marcas de moda han decidido apostar en el plano deportivo. El caso más rimbombante es el del PSG y la firma francesa Dior. Esta es la primera vez que esta reconocida marca viste a una institución deportiva. PSG has signed a two-year deal with @Dior that will make the fashion brand the club’s official tailor.



As part of the partnership, players will feature Kim Jones-designed pieces off the field — which will include an embroidered @psg badge and @dior initials. pic.twitter.com/gM3yklNP40— HOLSPORTS (@HOLsports) September 6, 2021

Reacciones del traje de Lionel Messi en la gala del Balón de Oro

Es hora de reconocer lo que pasó en la nevera de esa casa. pic.twitter.com/GEMoggl4bX— Ibai (@IbaiLlanos) November 29, 2021

El traje de messi y sus hijos brillan más que mi futuro— ⭐ (@Luciwitig) November 29, 2021

MESSI CON UN TRAJE CON BRILLO ES UN TIPAZO— Pablo Carranza 🏟 (@PabloCarranzaOK) November 29, 2021

El traje de Messi be like…… 😄 pic.twitter.com/iIV5umdOtb— Luisa Algarra (@bluealgarracfc) November 29, 2021

Este traje de Messi me suena parecido de algún lado pic.twitter.com/c0Mfiofn0x— Matias 🎄 (@_Matiele_) November 29, 2021

Messi con un traje brillante | Nosotros con un traje brillante pic.twitter.com/7IrNpEBP6J— Ǥᵾɨđø (@LicenciadoGuido) November 29, 2021

