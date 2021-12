Julio César Chávez Jr. reveló que fue internado por su esposa, pero explicó que solo tomaba pastillas para adelgazar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Julio César Chávez Jr. ha planeado su regreso al cuadrilátero luego de una larga ausencia, no solo del ring, también de las redes sociales. A pesar de que desmintieron que estaba en rehabilitación, el hijo del “Gran Campeón Mexicano” reveló que si estaba internado, pero fue su esposa Frida Muñoz quien decidió hacerlo.

“Duré tres meses y medio sin ver a mi hijos porque estaba en la clínica, porque la mamá de ellos (sus hijos) me metió para que estuviera bien”, sentenció Chávez Jr. A través de sus redes sociales.

Por otra parte, Julio César Chávez Jr. explicó que todo se debió a un mal entendido y que simplemente estaba consumiendo las mismas sustancias que ingería Óscar Valdéz para bajar de peso. Sin embargo, el boxeador mexicano explicó que tuvo que salir adelante solo, sin la ayuda de su esposa.

“Me tomaba unas pastillas, de las que salió Óscar Valdez (positivo), que son para bajar de peso, yo no uso otra cosa (…) cuando me metieron (a la clínica) dijeron que nadie tenía que ver y tuve que salir solo, me abandonaron ahí para aprovechar“, sentenció.

Julio César Chávez Jr. y su tormentosa vida amorosa

Chávez Jr. también aprovechó el momento para referirse sobre su relación con Frida Muñoz. El púgil mexicano describió los problemas con su pareja que se extiende al trato hacia él y sus hijos.

“Hay cosas que no están bien. Lo que no me gusta es que a los niños no los cuiden sus mamás, mis hijos tienen niñeras, pero la idea es que ella los cuide (…) me han preguntado si yo me quiero divorciar, yo no quisiera porque tengo hijos, pero si no cuidan a mis hijos, sino me atienden a mí, si hacen lo que quieren, no es compromiso, yo seguiría toda mi vida con alguien, pero ¿qué compromiso hay?”, se cuestionó. View this post on Instagram A post shared by Julio Cesar Chavez Jr (@jcchavezjr)

También te puede interesar:

· ¿Qué pasó con los hijos de Julio César Chávez? “Los dos boxeaban bien, pero les ganó la droga”

· Canelo Álvarez, su enorme gesto al ayudar a una adolescente de 15 años que batalla contra el cáncer y lucha por su vida

· Óscar de la Hoya buscará volver al ring pero esta vez frente a Floyd Mayweather Jr.