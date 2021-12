Novia de Octavio Ocaña revela cómo enfrenta el duelo por la muerte del actor: “Todo en mi casa es él”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A poco más de un mes de la muerte del actor de la serie ‘Vecinos’, Octavio Ocaña, su prometida reveló cómo ha enfrentado el duelo por haber perdido a una de las personas más importantes de su vida.

Luego de permanecer unos días alejada de las redes sociales y reaparecer solo para negar que ella y su hijo sean herederos de los bienes del actor, Nerea Godínez reveló que ha sido muy complicado permanecer en su casa, lugar en el que compartió gratos momentos a lado de Octavio Ocaña.

“No me gusta estar en mi casa, porque todo en mi casa es él. Realmente todo es Tavo”. Nerea Godínez

Durante una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, la joven destacó que prefiere evadir los recuerdos saliendo del hogar que ambos compartieron ya que estos se convierten en una constante que la han llevado a sentir momentos de angustia y ansiedad.

“Me deprimo y me la paso en la calle o me voy a mi empresa y estoy ahí un buen rato. Voy al gimnasio de mi mejor amiga y estoy ahí otro rato, ya nada más vengo y duermo. Me despierto y para afuera otra vez. Cuando estoy aquí me empieza a dar ansiedad y empiezo a llorar todo el tiempo“, agregó.

Nerea está consciente de que no puede seguir así, por lo que siempre está en búsqueda de actividades que la ayuden a distraerse: “Salgo a comer o a cenar, o me voy con mi cuñada. Ahí ando paseando porque no me gusta estar aquí sola”, añadió.

Nerea Godínez y Octavio Ocaña siempre disfrutaron salir de viaje, por lo que compartió que uno de los lugares que más frecuentaban era el estado de Jalisco; es por ello que ha decidido no volver, al menos por algún tiempo, a donde tiene gratos recuerdos de pareja así como el reconocimiento y cariño del público.

“Para mí todo Jalisco es él. Entonces yo no sé si algún día regrese, creo que sí sería algo fuerte. Él era feliz ahí, era su lugar ahí y la gente lo quería un montón. No podría regresar“, agregó.

Para finalizar, la joven empresaria dedicó unas palabras al querido actor que perdió la vida el pasado 29 de octubre luego de una persecución policial que terminó en la carretera Chamapa-Lechería del Estado de México, y en donde según las autoridades él mismo se disparó en la cabeza.

“Le diría que me enseñe a seguir sin él. A vivir una vida sin él. Hay muchos lugares que nos gustaba frecuentar y yo no quiero ni pasar por ahí. Que me vaya guiando en esta vida que me queda si él”.

