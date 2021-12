Narcos sacan de sus casas y matan a abuelitos, según denuncias

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En redes sociales, denunciaron el secuestro y asesinato de tres abuelitos en ranchos del municipio de Valparaíso en el estado de Zacatecas, lugar golpeado por los enfrentamientos entre narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS) en México.

A decir de medios locales, los habitantes reportaron que el viernes, integrantes de un grupo criminal llegaron a desalojar a los adultos mayores de ranchos ubicados en Valparaíso, San Martín, Chillar, el Mirador, Peñitas del Oriente.

De acuerdo con la denuncia, son alrededor de 3 adultos mayores que horas después de que los sacaron de sus casas con lujo de violencia, aparecieron sin vida.

“La gente sigue sin poder salir de los ranchos, hoy domingo se volvió a escuchar otra balacera (no sabemos si fue para matarlos o contra la guardia) no podemos ir por mi abuela, no sabemos cómo estén ya que llegaron y al momento de llevarse a los ancianos se llevaron toda la comida, ni agua les dejaron, por favor ayúdenos a compartir para que los medios nacionales se enteren y manden más refuerzos, hoy le quitaron la vida a puros ancianos, no pidieron rescate, no nos dieron oportunidad de verlo, de hablar por última vez con nuestros abuelos, de despedirnos, no sabemos porque hicieron semejante atrocidad, por favor ayúdenos, ayúdenos que necesitamos más seguridad”, se lee en una de las denuncias que circula en redes sociales.

Las víctimas fueron identificadas como Carmelo Fernández, Salvador Herrera y Eutimio Herrera, aunque hay versiones de que podrían ser más.

Hasta el momento las autoridades locales no han confirmado ni desmentido la agresión a los hombres de la tercera edad.

Lo que sí es un hecho es que en las zonas cercanas donde ocurrió el presunto crimen, se han registrado enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa que a su vez han sostenido intercambio de balas con integrantes de las fuerzas armadas mexicanas.

