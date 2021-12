Revelan mensajes del ex de Khloé Kardashian, Tristan Thompson, ofreciéndole dinero a la madre de su tercer hijo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Otro mal momento para Kloé Kardashian ha llegado a su vida. Ahora debe lidiar de nuevo con los problemas de su ex, el jugador profesional de baloncesto Tristan Thompson. Al parecer, Tristan le ofreció dinero a una mujer que dice estar embarazada de él y que aparentemente es la madre de su tercer hijo.

Según fuentes ligadas a los espacios de farándula de TMZ y Daily Mail, Maralee Nichols ha demandado a Tristan Thompson, ex de Khloé Kardashian, desde antes de nacer su tercer hijo por manutención. Además de que ahora han salido a la luz unos mensajes donde Tristán parece haber ofrecido dinero a la madre de quien vendría a ser su tercer hijo. La demanda de la misma incluye una declaración del jugador de los Sacramento Kings, donde admite haber tenido sexo con ella en una sola oportunidad. Esto confirmaría la infidelidad por la que Khloé Kardashian decidiera poner punto final a su relación.

La guinda del pastel es que, según la prensa rosa, Tristan Thompson intentó sobornar a Nichols Maralee con $75 mil dólares alegando que dejara de jugar en la próxima temporada. Agregó que, si no se conforma con esa suma, luego deberá recibir como pensión lo que las autoridades decidan imponer a cualquier persona desempleada en Texas.

“Sabes cómo me siento y mis sentimientos no han cambiado en absoluto. No me involucraré para nada. Por cierto, si piensas que este bebé te va a hacer ganar dinero estás completamente equivocada. Ya sabes que me retiraré después de esta temporada. Así que en términos de apoyo será la cantidad mensual estipulada para cualquier persona desempleada. Es Texas, así que serán solo un par de cientos de dólares. Así que mejor coge los $75 mil dólares que te estoy ofreciendo, porque no conseguirás nada mínimamente cerca de eso teniendo un hijo con una persona que está desempleada. Todo lo que tendrás será un bebé con un padre que tiene cero relación con su bebé y unos pocos cientos de dólares como manutención al mes”, dijo Tristan Thompson a la madre del niño en cuestión.

Recordemos que en el pasado mes de junio, Khloé Kardashian amenazó con demandar a una mujer que aseguraba tener un hijo con Tristan Thompson. Total que ahora sí parece ser el fin de esta relación, que tan plagada ha estado por las infidelidades admitidas del astro de la NBA. View this post on Instagram A post shared by Quién (@quiencom)

