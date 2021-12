Alicia Machado se fue a la cama con: “Su nuevo compañero de sueños e ilusiones”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Alicia Machado se fue a la cama con un nuevo compañero que no es precisamente Roberto Romano. La flamante ganadora de La Casa de los Famosos está atravesando una excelente racha y el mejor momento de su vida en la actualidad. La ex Miss Universo, celebró con mucha alegría su cumpleaños junto a sus seres amados y al final del día se fue a la cama con un compañero que definitivamente la acompañará en las buenas y no tan buenas.

Así describió Alicia Machado a su nueva junta desde la cama: “¡Mi nuevo compañero de sueños e ilusiones! Me siento plena y agradecida, sobre todo porque el tiempo no determina tu ternura, ni tu capacidad de asombro. Para mí cada día será un nuevo reto y me seguiré sorprendiendo, amando, maravillando, aprendiendo y disfrutando esta vida y seguiré durmiendo con mis peluches, porque aunque ya crecí, ellos saben que guardo algunos miedos como la misma niña de ayer”.

Alicia Machado luce una imagen renovada y derroche felicidad desde que resultó ganadora de La Casa de Los Famosos. Esto se pudo notar en su almuerzo de cumpleaños junto a su hija Dinorah. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Por su parte, su actual pareja, el también ex concursante de La Casa de los Famosos, Roberto Romano, le dedicó un romántico post. A pesar de todo lo que muchos de fans le critican las cosas que dijo de Alicia Machado en el reality de Telemundo.

La Casa de los Famosos no habría resultado tan exitosa sin Alicia Machado, así lo aseguran los seguidores de la actriz. Este se convirtió en uno de los shows con más audiencia de los últimos tiempos en la cadena Telemundo, el cual mantuvo durante esta edición toda la atención de la prensa, pues durante el encierro de los participantes se desarrollaron más que noticias de impacto.

Sigue leyendo:

Gaby Spanic tira pedrada a Alicia Machado: ‘No tengo fama por meterme en la cama con cualquier persona’

Alicia Machado luce su retaguardia en minibikini rojo al descansar en la playa

Último video de Carmen Salinas antes de caer en coma fue para Alicia Machado y Pablo Montero por ‘La Casa de los Famosos’