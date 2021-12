Conoce lo que Britney Spears ya puede volver a hacer

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace apenas unas semanas, Britney Spears se pudo liberar de la tutela legal bajo la cual vivió los últimos 13 años de su vida. Poco a poco ha ido retomando sus actividades que hacía antes o que, a su edad actual, ya debía estar haciendo. Pero la buena noticia es que, la Princesa del Pop, Britney Spears, ya puede volver a hacer algo que antes no y te contamos qué es.

Su abogado, Mathew Rosengart, presentó una solicitud formal para que Britney Spears pudiera recuperar la capacidad de llevar a cabo ciertas tareas “como la mujer independiente que es”. La jueza encargada de supervisar su caso, le ha concedido a Britney Spears el poder volver a firmar documentos por sí misma sin la necesidad de que pase por algún tutor antes. Según Rosengart esto significa que, en pocas palabras, la cantante puede volver a hacer lo que desee.

Cabe recordar que, pese a que la tutela legal ha llegado oficialmente a su fin, por el momento un contador elegido por la propia cantante continúa supervisando sus finanzas, incluido el fideicomiso creado para proteger su inmensa fortuna, hasta al menos el próximo mes de enero del 2022, cuando se leerá de nuevo su caso, donde se evaluarán estas y otras cosas más que quedan pendientes. No hay duda que Britney Spears ha ido retomando su vida de manera rápida, pues ya han sido muchos los años en los que la propia cantante no podía decidir sobre su vida. View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

