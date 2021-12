Ninel Conde recrea una escena de la película “Titanic”, pero en traje de baño blanco

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

No todos saben que Ninel Conde es una gran fan del cine, pero ahora dejó ver que la cinta “Titanic” es una de sus favoritas, pues en su cuenta de Instagram publicó una fotografía en la que aparece en un yate, luciendo su escultural figura en un traje de baño blanco; el largo mensaje que escribió junto a la imagen fue: “Estaba recreando la escena de mi película favorita, Titanic 😂🚢 Me encanta verla porque nos habla de soñar en grande, de lanzarnos sin miedo a la aventura y de amar con todo nuestro corazón a pesar de las adversidades. ❤️‍🔥 Cada vez que la veo me hace llorar, pero me llena el corazón de motivación. ¡No me canso de ella! ¿A ustedes qué película los conmueve?”

El bombón asesino no descuida su cuenta de “Condetips”, en la que incluye consejos de belleza y salud. En una foto que la muestra usando un bikini rojo, incluyó el texto: “He hablado mucho de mi alimentación y de mis rutinas para mantener un cuerpo sano 🤔, pero hoy quiero decirte que controlar las emociones es igual de importante. Debes tener en cuenta que tu mente y tu corazón están conectados, y si están en armonía todo funcionará correctamente. Tómate el tiempo de estar en paz contigo y tus emociones”. 🧘🏼‍♀️

Ninel también se dejó ver usando un ajustado atuendo deportivo, y prometió a sus fans una sorpresa en los próximos días: “Falta MUY poco para contarles lo que me tiene tan nerviosa, pero súper feliz y emocionada. Es una mezcla de emociones, pero todas son buenas. 😅❤️ No puedo esperar a que sepan de lo que hablo 🤩, quiero compartir esta alegría con todos ustedes. ¿Están tan listos como yo?” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

