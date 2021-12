Alicia Machado y Roberto Romano se lanzan indirectas después de su rompimiento

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

ganadora de La Casa de los Famosos, Alicia Machado, y su galán Roberto Romano terminaron su relación o al menos así lo dieron a entender a través de las redes sociales. En las mismas, los famosos respondieron a algunos de sus seguidores y los mismos lo tomaron como indirectas entre ellos después de su rompimiento.

Poca fue la duración del idilio de amor entre Alicia Machado y Roberto Romano. Cuando todo parecía ir viento en popa e incluso se presumían felices y muy enamorados en las redes sociales, ambos han salido a responder a algunos seguidores que están: “Solteros”.

Alicia Machado escribió: “No linda no es tan traumático. Yo estoy bien” a una seguidora que le recalcó a Alicia sobre la advertencia que Roberto Romano: “No le convenía”. “El verdadero empoderamiento femenino está en nuestras acciones más que en nuestras palabras. Saber discernir lo que queremos y necesitamos en nuestras vidas es determinante. Cuidado 2022 que voy con todo. Más segura de mí que nunca, agradecida por el amor de mi público, soltera, con un corazón blindado y vacunada. ¡Que nada nos detenga”, agregó la ex Miss Universo. View this post on Instagram A post shared by Ronda (@revista_ronda) (Deslizar a la derecha)

Por su parte, Roberto Romano se limitó a responder solo con un: “Sí” cuando le preguntaron si estaba soltero. Por ahí surgieron rumores que el actor había sido visto en México besando una mujer, pero también surgieron otros que decían que eso había sido por una película en la cual estaba participando. Respecto a este chisme de pasillo, ninguno de los dos se ha pronunciado. View this post on Instagram A post shared by Ronda (@revista_ronda)

La buena noticia es que ambos están en unos muy buenos momentos de sus carreras y que, probablemente los sigamos viendo en distintos proyectos. Pero es innegable que esto es un golpe duro para todos los que se habían ilusionado con este amor entre Alicia Machado y Roberto Romano.

Sigue leyendo:

Alicia Machado publica sexy bikinazo y sorprende con su abdomen plano

Alicia Machado sube su camisa y muestra el secreto para lucir una cintura de impacto