Qué piensa Jennifer Lopez acerca de las polémicas declaraciones de Ben Affleck sobre su ex, Jennifer Garner

Hace unos días Ben Affleck se colocó a sí mismo sin pretenderlo en el centro de una delicada polémica cuando aseguró que había empezado a beber de nuevo mientras aún estaba casado con Jennifer Garner, la madre de sus tres hijos, porque se sentía “atrapado e infeliz” y decidió refugiarse en una botella. Pero poco sabemos qué piensa Jennifer Lopez sobre las palabras de Ben acerca de su ex.

Muchos interpretaron estas declaraciones, que realizó durante una entrevista con Howard Stern, como un ataque directo a su ex Jennifer Garner, al Ben Affleck culparla aparentemente de su alcoholismo, lo cual provocó que le llovieran un sinfín de críticas y que todas las miradas se fijaran en su actual pareja, Jennifer Lopez, para tratar de saber su opinión respecto a las palabras de Ben. View this post on Instagram A post shared by FAN CLUB (@jennifer.lopez.fan.club)

Los rumores afirmaban que estaba decepcionada y furiosa con el actor por su falta de tacto, pero ahora Jennifer Lopez ha querido dejar bien claro que ese no es el caso. “Esta historia simplemente no es cierta. No es lo que pienso. No podría sentir más respeto por Ben Affleck como padre, como padre separado y persona“, ha afirmado a la revista People.

Ben Affleck quiso afirmó posteriormente que estaba sorprendido y dolido por la manera en que se habían sacado de contexto los comentarios que realizó. Agregó que fue un momento de sinceridad porque jamás querría que sus hijos pensaran que había hablado mal en público de su madre y su ex Jennifer Garner. View this post on Instagram A post shared by Revista Avantaje (@revista_avantaje)

“Era una conversación de dos horas y la gente se centró solo en una parte, para que pareciera que había dicho justo lo contrario de lo que dije. Había estado hablando de lo mucho que nos respetabamos y de cómo nos preocupamos el uno por el otro y nos preocupamos por nuestros hijos y los anteponíamos a todo lo demás. Y también de cómo superamos nuestros problemas”, afirmó Ben Affleck sobre Jennifer Garner en el programa de Jimmy Kimmel.

