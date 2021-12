Sofía Castro confiesa que sufrió discriminación cuando estudiaba en Estados Unidos: “Por ser mexicana”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Sofía Castro reveló que fue víctima de discriminación cuando estudiaba en Estados Unidos, pero asegura que no se quedó callada.

Fue durante una entrevista para el programa de Imagen Televisión, ‘Sale el Sol’, donde la hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro recordó la ocasión en que un profesor del conservatorio en el que estudiaba hace cuatro años en Los Ángeles, California, la discriminó por ser mexicana.

“Una vez me pasó en Estados Unidos, bueno, en Los Ángeles. Yo me fui a estudiar en el 2017 y un maestro del conservatorio me reprobó por ser mexicana. Sofía Castro

Además, aseguró que no era la única que fue excluida dentro de la clase, pues al igual que ella, un compañero afroamericano sufrió el mismo tipo de trato.

“Fue feo porque me reprobó a mí y reprobó a un compañero mío, un amigo mío, se llama Sam, afroamericano“, detalló.

Además, la hija de “La Gaviota” compartió algunos detalles de los comentarios que recibía para hacerla sentir mal, los cuales le hicieron pensar en abandonar el sueño de convertirse en actriz.

“Se burló de mí, de mi acento y es que dicen: ‘Ay, ustedes los mexicanos quieren venir aquí a cumplir el sueño americano, a cumplir el sueño de Hollywood’. Y yo así de ‘Tengo 20 años, vengo a estudiar a tu escuela, me vengo a preparar independientemente de dónde yo quiera trabajar”, explicó.

Asimismo, la hija de la ex Primera Dama de México destacó que la primera clase en que el profesor se burló de ella, subió al coche y le habló a su papá, el productor José Alberto “El Güero” Castro, para decirle lo que estaba ocurriendo y le dijo que se quería regresar a su país lo antes posible.

Sin embargo, asegura que no se quedó callada y alzó la voz junto con su compañero, pero lamentablemente no les hicieron caso y su denuncia se quedó en el olvido debido a que en ese tiempo no existían la leyes que pudieran castigar este tipo de comportamiento.

“Fuimos a hablar con la directora Sam y yo, pero al final no eran los tiempos. A pesar de que solo han pasado cuatro años, pasaron muchas cosas a favor de los afroamericanos, de las mujeres, los latinos y cambió absolutamente todo“, puntualizó.

