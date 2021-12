Julio César Chávez Jr. reveló su futuro dentro del boxeo: el púgil mexicano aclaró sus próximos pasos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Julio César Chávez Jr. volvió a las mieles del triunfo. El boxeador mexicano se impuso al peruano David Zegarra y, aunque no fue protagonista de una pelea espectacular, el “Junior” gana confianza y se prepara volver a posicionarse en el mundo del boxeo.

Entre sus pasos siguientes, Chávez Jr. habló mucho sobre la posibilidad de enfrentarse a Logan o Jake Paul, ambos influencers pero que están dando de qué hablar dentro del cuadrilátero. Sin embargo las intenciones del mexicano parecen haber cambiado a raíz de su victoria.

“Hay muchos rivales, están los youtubers (Jake y Logan Paul), pero a mí como boxeador profesional me interesa pelear con los profesionales” sentenció el pelador azteca en unas declaraciones en sus redes sociales, recopiladas por el Izquierdazo.

De hecho, el siempre polémico Jake Paul viene de ser el centro de atención en los últimos días tras lograr vencer a Tyron Woodley con un imponente nocaut. A pesar de que Chávez Jr. quiere enfrentar a púgiles profesionales, no descarta una pelea contra los influencers más adelante.

“No digo que no me interese, pero sí me gustaría hacer unas dos peleas más como ésta (ante Zegarra) y después una más atractiva para la gente”, explicó.

Julio César Chávez Jr. poco a poco retoma la confianza

El boxeador mexicano reconoció haberle dejado buenas sensaciones su pelea contra David Zegarra. El “Junior” afirmó seguir estando motivado y reconoció el apoyo de los aficionados aztecas.

“La gente se interesa, está contenta con el evento que hubo, con la acción de la pelea, la gente quiere verme y voy a seguir peleando seguido, gracias a Dios la gente me quiere ver boxear y hay que aprovecharlo, hay que tener continuidad, no tener 3 o 4 meses sin entrenar, me gustó en general la pelea, pero sé que puedo dar mucho más”, concluyó.

