México se reanima y recibe más turismo en fiestas decembrinas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

MEXICO.- El Centro Histórico de la Ciudad de México se volvió una fiesta en donde todos caminan. No sólo por la calle Madero, exclusiva para peatones, sino en cada uno de los rincones. En la plancha del Zócalo, en la placeta frente a Bellas Artes, sobre las banquetas de la avenida Juárez, Regina, Hidalgo, Cuba, Tacuba…

Compradores en las tiendas y clientes de ambulantes se mezclan entre autos, luces navideñas, organilleros, prestidigitadores; niños que corren tras globos de colores y turistas que pelean palmo a palmo por avanzar entre la muchedumbre como las hermanas Paulina y Alejandra Piña y el esposo de ésta.

Los visitantes foráneos son un ingrediente esencial del festejo callejero en la capital mexicana y en todo el país. A pesar de Omicrón, la nueva variante del coronavirus, el número de turistas que se mueve en el país en esta temporada ronda los 8.2 millones nacionales e internacionales, según cifras de la ocupación hotelera.

La capital mexicana es uno de los principales destinos sólo por debajo de las playas más cotizadas de la Riviera Maya y Los Cabos, en Baja California Sur. Paulina Piña, de 25 años, viajó desde Guadalajara a la CDMX para despedir 2021 motivada por Alejandra.

“Anteriormente no tenía ningún interés en conocer porque me parecía insegura y sin la gracia de la playa para vacacionar, pero mi hermana vino, subió a redes todo lo que veía y me gustó mucho”, cuenta Paulina poco después de tomarse fotografías frente al Palacio de Bellas Artes. Como profesora de escuela le interesa mucho la historia.

Por la mañana, intentó sin éxito visitar el Castillo de Chapultepec, donde vivieron Maximiliano y Carlota, los emperadores que intentaron instalar una monarquía en el país en el siglo XIX. “Llegamos a las 3:00 de la tarde y ya no había cupo”, advirtió.

A pesar de que el gobierno de la CDMX no cerró ninguna de las actividades económicas y turísticas, el aforo en los lugares para visitantes no está al 100%, sino condicionado a la sana distancia. La alcaldesa de la Ciudad Claudia Sheimbaum dijo que porque no hay indicios de que los nuevos contagios de COVID-19 vayan a saturar los hospitales.

De cualquier manera, las Piña están confiadas. Ya fueron vacunadas como los más de 80 millones de mexicanos que recibieron dos dosis contra el coronavirus. Son jóvenes dispuestas a disfrutar lo que ofrece la capital: la Catedral, los museos, al Templo Mayor, la avenida Reforma, barrios como Coyoacán o la Condesa y más allá.

Las hermanas Paulina y Alejandra Piña y el esposo de ésta de paseo por la CDMX. Foto: Gardenia Mendoza

“En Guadalajara se habla mucho del Nevado de Toluca (a 110 kilométros de la CDMX) y queremos ir: ya rentamos un coche”, detalló Alejandra sobre su segundo viaje a la zona. “En redes sociales uno se entera de muchas cosas y por eso estamos aquí” .

El turismo es una de las principales actividades económicas del país. Antes de la pandemia representaba aproximadamente el 8% del Producto Interno Bruto y generaba casi siete millones de empleos de manera directa e indirecta.

Según cifras de DATATUR de la Secretaría de Turismo y del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, en 2020 las cifras de turistas se contrajeron y no volverán a las cifras pre pandemia sino hasta 2023.

En 2022, la alerta de viaje a México por los altos índices de violencia e inseguridad y la COVID-19, emitida por el gobierno de Estados Unidos, podría afectar la actividad turística en el país, advirtió el analista Gustavo López, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autonóma de México (UNAM).

EE.UU. marcó con nivel 4 de riesgo (“no viajar”) a cuatro estados de México: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. A otros once con nivel 3 (“reconsiderar viajar”): Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas.

“Aunque no son los más visitados, sí se genera una percepción negativa general que impacta a los viajeros”, agregó el economista López.

Por otro lado, observó, la postura de México de no cerrar sus fronteras ha sido una causa de mantener buenos números de turistas frente a otros países.

“La caída del turismo mundial por la pandemia fue de casi 75%, pero también hubo una redistribución de la preferencia en los viajes, a partir de las facilidades o el endurecimiento de las restricciones de movilidad y entrada de extranjeros en cada destino”.

Por ello fue fácil para Triston Martínez y un grupo de amigos estadounidenses volar a la capital. El muchacho de 20 años decidió visitar el país de origen de su madre por primera vez en su vida. Y animó a sus vecinos estadounidenses de Phoenix a seguirlo.

“Estoy aprendiendo mucho de mi familia y el país”, observó.

Acompañados por su tío y la esposa de éste, María Elena Valladares, formaron un animado grupo que iba de aquí para allá. De Bellas Artes al Zócalo, de Xochimilco a las pirámides de Teotihuacán, de la Basílica de Guadalupe a Atlixco, Puebla.

“Nos ha gustado mucho. Es un viaje increíble”, observó el padre de la familia Pusac que acompañó a Triston Martínez.

Turismo en datos

– En 2019 se registraron 45 millones de visitantes internacionales en nuestro territorio; en 2020, 24.8 millones y en 2021 podrían llegar a 28.4 millones.

– Otros destinos preferidos por los turistas nacionales son los pueblos mágicos. Playas como Huatulco, Los Cabos, Ixtapa Zihuatanejo, Veracruz, Acapulco o Manzanillo

– De acuerdo con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) para diciembre, por el festejo de la Virgen de Guadalupe, así como las ventas tradicionales por la Navidad, se estima una derrama económica total por alrededor de 4.5 millones de dólares, 38.4% más que en el 2020, pero 18.1% menos que en el 2019.

– Con respecto a los destinos de playa se prevé un porcentaje de ocupación de 81% en Riviera Nayarit; 78% por ciento en Los Cabos; 77% en Puerto Vallarta; 76.6% en Cancún; 75% en la Riviera Maya; 75% Manzanillo; y 61% Acapulco.

Te puede interesar:

· VIDEO: México le canta las mañanitas a la Virgen de Guadalupe

· VIDEO: Autoridades de la Ciudad de México convierten el Zócalo en “Verbena Navideña 2021”