Arath de la Torre anuncia que está de luto por la muerte de su papá: “Vuela alto”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Arath de la Torre anunció en redes sociales la muerte de su padre, a quien despidió con un emotivo mensaje.

Junto a un par de fotografías publicadas en su cuenta oficial de Instagram, el conductor del programa ‘Hoy’ agradeció a su papá por todo lo que le dio y enseñó en vida.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“Te fuiste en paz papi, me educaste, me abrasaste, me diste muchas herramientas para poder sobrevivir y sobre todo mucho amor y a no rendirme ante nada“, se lee en el mensaje.

En el breve texto, el protagonista de ‘Doctor Cándido Pérez’ también mencionó a su familia y finalizó destacando lo mucho que lo extrañará.

“Me dejaste dos hermanos maravillosos y siempre luchaste por la familia. Vuela alto papi, te voy a extrañar mucho”. Arath de la Torre

Aunque hasta el momento no ha revelado más detalles de la sensible pérdida, el actor de telenovelas como ‘Mi Marido Tiene Familia’ y ‘Porque el Amor Manda’ compartió una fotografía en la que se aprecia la urna con las cenizas de su padre rodeada con flores blancas.

Andrea Legarreta fue una de las primeras en expresar sus condolencias para su compañero de conducción en el matutino de Televisa: “¡¡Lo siento mucho amigo lindo!! ¡Mucha fortaleza! ¡Te abrazo fuerte!”, escribió.

Mientras que, Maribel Guardia, Marisol González, Mariana Seoane, Memo del Bosque y Germán Ortega, se unieron a la lista de famosos que compartieron muestras de cariño para el también comediante.

En noviembre de 2020, Arath de la Torre recordó durante una entrevista con Yordi Rosado aspectos de su infancia, la cual quedó marcada desde los seis años debido a los conflictos que vivieron sus padres, siendo uno de los que más recuerda cuando él tenía seis años y su papá se fue de la casa.

“Tengo imágenes fuertes, dolorosas y que todavía no logro comprender. Los hijos eran motivos de chantaje, tengo escenas que me marcaron muchísimo. El día que se fue mi padre de la casa. Una mañana vi maletas y voltee a ver a mi mamá con la cara desencajada y me dijo: ‘tu papá se va a ir a un viaje y probablemente no regrese’“, relató.

También te puede interesar:

–Se viraliza video en el que Arath de la Torre “maltrata” a Carmen Salinas y las redes enfurecen

–Arath de la Torre revela que sus hijos van a terapia tras la polémica por comercial de los Voladores de Papantla

–Cancelarán programa de Arath de la Torre ‘Dr. Cándido Pérez’ por falta de audiencia