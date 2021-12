Conoce la mansión de Acapulco donde Andrea Legarreta y su familia celebrarán el Año Nuevo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La presentadora mexicana Andrea Legarreta, de 50 años, aprovechó los últimos días del 2021 para darse una escapada en familia a la lujosa mansión que posee en las playas de Acapulco.

La titular del programa ‘Hoy’ y sus seres queridos, encabezados por Erik Rubín, nos han dejado ver, por medio de diversas imágenes publicadas en sus redes sociales, el hermoso paraíso desde donde recibirán la llegada del año 2022.

La casa, que está ubicada muy cerca del mar, cuenta con todo lo indispensable para que la familia pueda darse largas escapadas, pues cuentan hasta con un estudio de grabación, donde el ex Timbiriche ama pasar tiempo componiendo alguno de sus más grandes éxitos.

El inmueble también llama la atención por su piscina infinita y por su respectiva área de spa, uno de los lugares favoritos de Mía y Nina, sus dos hijas, así como de sus sobrinas. View this post on Instagram A post shared by Mía Rubín Legarreta (@miarubinlega)

A un costado de la piscina se encuentra una zona de terraza con una acogedora hamaca, un espacio que ha sido disfrutado al máximo por las gemelas Martina y Emilia Legarreta. View this post on Instagram A post shared by Martina & Emilia Legarreta (@legarretatwins)

