Cruz Azul y sus millonarios movimientos para retomar la gloria en la Liga MX

Cruz Azul bajó del cielo a la tierra en una temporada. Luego de acabar con una extensa sequía de títulos en el fútbol mexicano, “La Máquina” no pudo ser protagonista en el último torneo. Ante esta decepción, el conjunto de Juan Reynoso fue uno de los clubes que más se ha movido en el mercado. Sus movimientos han significado grandes cifras de dinero, una inversión que ha sido solventada con ventas.

Hasta los momentos, Cruz Azul ha sacado su billetera y ha invertido $9.8 millones de dólares en sus refuerzos. El futbolista más caro adquirido por “La Máquina” hasta el momento ha sido Erik Lira, mediocampista que llegó de Pumas de la UNAM por $4.5 millones de dólares.

Christian Tabó es la segunda contratación de más valor que ha hecho el equipo. El uruguayo llegó procedente del Puebla por $3 millones de dólares. Finalmente, Carlos Rodríguez es la última pieza por la que han puesto dinero. La directiva tuvo que desembolsar $2.3 millones de dólares a Rayados de Monterrey. View this post on Instagram A post shared by CRUZ AZUL (@cruzazul)

Por otra parte a “La Máquina” arribaron Uriel Antuna y Alejandro Mayorga, resultados de un trueque y una cesión, respectivamente. Ambos casos fueron negociados con Chivas de Guadalajara. 9- Between Roberto Alvarado and Uriel Antuna, nine goals and eight assists were made in the last 12 months (2021).



Exchange. pic.twitter.com/3fmxlg50Hh— OptaJorge (@OptaJorge) December 29, 2021

Adiós a una era Cementera

Los refuerzos señalados anteriormente llegan para suplir unas muy sensibles bajas de futbolistas que han salido del club. Muchos de ellos fueron importantes en la consecución de último título de Cruz Azul. Entre las ausencias más destacadas está Jonathan Rodríguez, Luis Romo, Roberto Alvarado y Walter Montolla. Verticalidad y dinamismo 🔥



El #MeXIcano Sub-23 con más goles y asistencias en 2021 llega a reforzar al Guadalajara 💪🏻🇲🇽



¡Bienvenido, ‘Piojo’ Alvarado! 🔴⚪️



👉 https://t.co/NYFEoTqgEX pic.twitter.com/ZCuhiTsRet— CHIVAS (@Chivas) December 27, 2021

