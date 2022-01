Gomita expone sus curvas bailando con mini vestido tras perder 13 kg en su última cirugía

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En septiembre de 2021 Gomita se sometió a una cirugía de bypass gástrico, con la que se dejó ver muy feliz y emocionada pues gracias a ello obtendría la estilizada figura que siempre ha soñado. Es por ello que recientemente compartió con sus seguidores de redes sociales los grandes resultados que obtuvo; sin embargo, no solo recibió halagos, ya que nuevamente fue víctima de los crueles señalamientos de sus detractores quienes criticaron su nueva figura y el aspecto de su rostro.

La sexy payasita dio la bienvenida al 2022 con una nueva figura, pues tras varias semanas de su viaje a Venezuela en el que se sometió a una cirugía para reducir tallas ha logrado bajar 13 kilos.

Así lo reveló a través de su perfil oficial de Instagram, en donde nuevamente prendió fuego con una serie de atrevidos videos en los que apareció bailando con un diminuto vestido camisero color mostaza y botas altas, atuendo con el que sus curvas quedaron expuestas ante 3.2 millones de seguidores.

Además, no perdió oportunidad de presumir que, a pesar de las críticas que ha recibido por someterse a un nuevo procedimiento estético ha logrado obtener grandes resultados.

“Que no me hiciera otra cirugía decían, y ya llevo 13 kilos abajo ¡Y los que faltan!“, escribió sobre la breve grabación que ha sido vista más de 1 millón de veces, pero que no fue del agrado de muchos, pues nuevamente aparecieron las fuertes críticas.

“Más silicón que persona“, “Doña cirugías“, “Eres tan superficial que solo con ese cuerpo operado sientes valer“, “Tiene que enseñar para vender“, “Puro plástico“, fueron solo algunos mensajes que recibió en esta ocasión.

Pese a la serie de señalamientos que recibió, la presentadora de televisión compartió un video más en el que nuevamente presumió su figura y subió la temperatura con atrevidos movimientos de cadera, con los que estuvo a punto de enseñar de más gracias a su diminuto vestuario.

Por supuesto, la dosis de sensualidad y atrevimiento se repitió en otra grabación, en la que realizó movimientos que dejaron con la boca abierta a miles, así como otra serie de crueles mensajes con los que le criticaron todo. View this post on Instagram A post shared by Gomita Oficial (@gomitaoficial123)

