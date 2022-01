Miguel Layún busca ayudar a las familias mexicanas: el futbolista de las Águilas del América quiere dejar una huella fuera del campo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Miguel Layún ha tenido una amplia trayectoria en el fútbol profesional. El jugador azteca tuvo la oportunidad de representar a su país en los mejores estadios de Europa y hoy vive una nueva etapa en la Liga MX. El jugador de las Águilas del América tiene otras preocupaciones además del “nido”, Layún es parte de una franquicia que busca ayudar a deportistas y ciudadanos del territorio azteca.

Layún es parte del proyecto que lleva por nombre Soccer Supplement, franquicia que se encarga de la elaboración de fórmulas especiales para contribuir en un óptimo rendimiento de los deportistas. Sin embargo, Layún también considera que esta empresa no sólo beneficia a los deportistas.

“Tengo una ilusión muy grande que es generar empleos en México. La situación no ha sido la más favorable para el mundo. En este caso me preocupa el país y la gente cercana a mi. Ojalá que esta parte emprendedora el día de mañana represente un ingreso, no solo para mí, sino también para muchísimas familia en el país”, expresó Miguel Layún en una entrevista para Fútbol Total MX.

El futbolista de las Águilas del América reconoció que más allá de ver este proyecto como un camino después de la carrera deportiva, considera que es una buena forma de emplear el tiempo libre tras los entrenamientos y compromisos con su club.

“He encontrado algo que me apasiona y me emociona: destinarle tiempo libre a mi familia y a los negocios (…) incursionar en el mundo empresarial y de los negocios no solo sirve para prepararme para lo que se viene, también es darle uso a mi tiempo libre de forma distinta”, reconoció. View this post on Instagram A post shared by Miguel Layun (@miguel_layun)

Soccer Suplement tiene un creciente “Team” compuesto por importantes futbolistas y franquicias deportivas. Paulo Dybala, Harry Kane y Norma Palafox son algunas de las figuras de la marca. When you’re the best, you need the best. We’re delighted to reveal our new global ambassadors… @HKane & @PauDybala_JR #UpYourGame pic.twitter.com/Y4krNkvcjG— SOCCER SUPPLEMENT (@SocSupplement) April 23, 2021

También te puede interesar:

· Jonathan dos Santos le respondió a quiénes dudan de sus capacidades para las Águilas del América

· Chivas inicia con problemas: el “Rebaño Sagrado” pierde a tres jugadores por COVID-19 para el debut en la Liga MX

· Liga MX con nuevos rostros y equipos blindados: conoce los fichajes de mayor expectativa en el fútbol mexicano