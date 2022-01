Qué signos del zodiaco son los que más odian al tuyo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La astrología tiene una interesante explicación al rechazo que algunas personas te muestran cuando las conoces por primera vez. Hay signos del zodiaco que odian al tuyo, razón por la cual, te consideran insoportable sin siquiera conocerte.

De acuerdo con los astros, hay rasgos en la personalidad de cada signo que no le caen bien a todo el mundo y necesitan tiempo para aceptarlos o entenderlos.

Un ejemplo es cuando dos personas se conocen y no se caen bien a la primera. Pueden considerarse peores enemigos, pero con el tiempo se dan cuenta que tienen más cosas en común de lo que imaginan y podrían terminar siendo amigos.

En este artículo te decimos a qué signos del zodiaco no les caes bien a la primera y podrían odiarte, según el sitio Mui.today.

Un rasgo en particular de Aries no les cae bien a ciertos signos zodiacales. Es dado querer sobresalir, por eso hace las cosas de manera diferente. Esta actitud hace que Virgo, Escorpio, Capricornio y Piscis sean los que más lo odian.

No le gusta entrometerse en lo que no le importa por más que otros le exijan hacerlo. Por ello signos como Aries, Géminis, Leo, Libra y Sagitario no lo soportan.

Es un signo divertido, pero para algunos es demasiado necio. Tauro, Cáncer, Virgo, Escorpio y Capricornio son los que más suelen odiarlo a la primera.

Cuando algo se propone Cáncer hace hasta lo imposible por lograrlo, por ejemplo, traicionar sus principios. Esta actitud no es aceptable para Aries, Géminis, Leo, Sagitario y Acuario.

La actitud ególatra de Leo, así como su tendencia a querer ser siempre el líder y centro de atención es insoportable para Cáncer, Virgo, Capricornio y Piscis.

Los signos que más odian a Virgo son Aries, Leo, otros Virgo y Sagitario. La razón es porque, si bien es estratégico y calculador, no suele mostrar sus mejores armas en competencia, lo que puede ser desesperante para dichos signos.

La indecisión y el miedo para arriesgarse es lo que provoca que sea odiado por signos como Tauro, Virgo y Escorpio.

Es muy competitivo, misterioso y muy vengativo. Por estas razones no es del agrado de Aries, Géminis, Leo, Libra y Sagitario.

Todo Sagitario tiene una actitud muy optimista y parecen no tomarse la vida en serio. La falta de compromiso no es bien vista por Tauro, Escorpio y Capricornio.

Este signo está muy metido en sus asuntos y se esfuerza por cumplir cabalmente con sus metas. No se dan tiempo para gozar y no se involucran en asuntos que no le competen, por lo que suele ser odiado por Aries, Leo y Sagitario.

Los Acuario son independientes y no se interesan en otras cosas más que en lo suyo. Esta actitud indiferente es odiada por Sagitario, otros Acuarios y Piscis.

Es un signo soñador por naturaleza y que huye cuando no quiere lastimar ni ser lastimado. Aries, Géminis, Leo y Libra no soportan ni entienden este comportamiento de los peces.

Te puede interesar: ¿Qué tan odiado es tu signo del Zodiaco?