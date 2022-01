María Levy modela un bikini con el mínimo de tela, presumiendo su escultural figura

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En su faceta de modelo, María Levy ha sorprendido a sus fans con una serie de imágenes que compartió en sus historias de Instagram. Usando un bikini estampado con el mínimo de tela, la chica presumió su escultural figura y a la vez su nuevo look con el cabello corto. Uno de los mensajes que escribió como complemento al estudio fotográfico fue “ahora estoy in love con este bikini”.

En la mayoría de sus posts la hija de la actriz Mariana Levy se muestra sensual y desinhibida. Para comenzar el año ella publicó un video en el que aparece frente al espejo usando una tanga de hilo, pero en otra imagen abrió su blusa para dejar ver parte de su bikini. View this post on Instagram A post shared by maría (@marialevyy) View this post on Instagram A post shared by maría (@marialevyy) View this post on Instagram A post shared by maría (@marialevyy)

Muchos pensarían que María es la única chica que aparece sin ropa en sus publicaciones de Instagram, pero no es así. En su faceta de fotógrafa compartió clips e imágenes de un trabajo que hizo por encargo; ella se toma muy en serio sus labores, buscando los mejores ángulos para que todo salga perfecto. View this post on Instagram A post shared by maría (@marialevyy)

También te puede interesar:

-Usando tan sólo unas botas, María Levy posa muy sexy recostada sobre una sábana

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

-María Levy confiesa que estuvo a punto de morir por querer adelgazar: “Me dio una sobredosis”