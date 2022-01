Carmen Villalobos baila un tema de Shakira y luce su figura en un body amarillo con aberturas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Carmen Villalobos ha causado sensación entre sus fans gracias a un video que publicó en Instagram, y que hasta el momento lleva más de 241,000 reproducciones. En el clip ella aparece acompañada de su mascota, para después lucir su figura en un ajustado body amarillo con aberturas, mientras baila sensualmente el tema “Día de enero” de Shakira.

La bella actriz colombiana compartió en sus historias de esa red social otro video, que la muestra usando ajustados leggings tie dye y a punto de ejercitarse. Parte del mensaje que escribió fue: “Creo que nunca en mi vida había entrenado 6 días a la semana. ¿Y saben algo? ¡Se siente muy bien! Obvio, cuando arranque a trabajar no va a ser igual, pero voy a hacer todo lo posible por seguir haciéndolo”.

Carmen ya terminó su participación en el reality show “Escuela imparables”, y hasta el momento no ha dado a conocer cuál es su próximo proyecto, aunque dio una pequeña pista en el mensaje que escribió como complemento de uno de sus recientes posts: “Se viene una gran etapa en mi vida y no puedo estar más feliz y agradecida 😍💫🙌🏼💃🏻 Siempre de la mano de Dios 🙏🏼 Besitos 💋💋💋💋💋”. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

