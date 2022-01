Jomari Goyso cuenta cuántas libras ha adelgazado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de pasar unos estupendos días en España con su familia, el conductor de Univision, Jomari Goyso, quedó aterrado de haber subido 14 libras en sus vacaciones. Pero esto parece que está comenzando a ser parte del pasado. Ya que el estilista puso manos a la obra apenas llegó a Miami. Jomari Goyso ha dado a conocer a sus seguidores cuántas libras ha adelgazado.

“Feliz Lunes!!!! Sí que he bajado 9 libras ya!!! Si que el Detox by Lia y el Water Pill by Lia me ayudan muchísimo pero todos los días hago ejercicio y como saludable!! (No como en casa de mi madre)”, escribió una de las estrellas de Nuestra Belleza Latina, Jomari Goyso, en su cuenta de Instagram dando la cifra total de libras que ha adelgazado en poco tiempo. Recordemos que hace nada estuvo en casa de su familia en España, donde además dio a conocer a “Su bebé, Dorado Goyso”, que es un caballo que lo tiene literal botando la baba. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

Justo antes de entrar en las fiestas decembrinas, Jomari Goyso confesó valientemente que la vanidad lo llevó a arriesgar su salud al punto que tuvo que hacerse una intervención quirúrgica. Esto puso en alarma a todos su fans. Pero después, el famoso aclaró que fue por el uso excesivo de esteroides, mismos que se inyectaba él mismo. Admitió también haber sido un acto: “De inmadurez e inseguridad” de su parte.

La buena noticia es que Jomari Goyso no estuvo mucho tiempo en el hospital. Se recuperó en tiempo récord y ya anda inventando proyectos y haciendo de las suyas con la imagen de muchas famosas. Así que, del estilista queda para rato. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

