Los 5 hombres del zodiaco que no dan segundas oportunidades en el amor

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La astrología es una herramienta que ayuda a saber cómo son las personas en el amor y cómo reaccionan luego de una decepción amorosa. Hay signos zodiacales que no dan una segunda oportunidad en el amor, cuando los abandonas por la razón que sea, jamás regresan.

Si las cosas no funcionan en una relación, a estos signos se les facilita cerrar el capítulo y dejar el pasado atrás. Guardan los buenos recuerdos para ellos mismos, pero no desean volver a vivirlos. Ya sea porque son muy orgullosos, está en su naturaleza seguir adelante o no desean ser lastimados, prefieren no aferrarse a esa persona terminan con ella. No hay poder cósmico que los haga cambiar de opinión.

En un artículo anterior, ya revelamos cuáles son las mujeres del zodiaco que no dan segundas oportunidades en el amor; ahora toca el turno de los hombres. Basados en reseñas de PinkVilla.com y EnPareja.com, te decimos por qué los hombres Aries, Leo, Libra, Escorpio y Sagitario nunca conceden segundas oportunidades.

Los hombres nacidos del 21 de marzo al 19 de abril son de los que más sufren cuando terminan una relación. Sin embargo, nunca se mostrarán tristes ni frágiles, aceptan con madurez que se acabó, se lamentan en soledad y cuando lo superan (usualmente tardan pocos días) nunca miran al pasado.

Si bien los hombres Leo son amables y generosos con sus parejas, jamás otorgan segundas oportunidades una vez que los abandonas. Los nacidos del 21 de julio al 21 de agosto son tan orgullosos que no reconocerán su dolor y la forma de canalizarlo olvidando.

El amor hacia ellos mismos es muy importante para los nacidos del 23 de septiembre al 22 de octubre. Por tal motivo, no muestran su dolor, se dan la vuelta y se marchan para no volver jamás sin hacer dramas.

Los hombres nacidos del 23 de octubre al 22 de noviembre son muy desconfiados y cuando sus sospechas se hacen realidad, se arrepentirán de haber sostenido esa relación. Nunca volverán si traicionas su confianza.

Si su pareja no le ofrece estabilidad ni está en el mismo canal, no se tocará el corazón para irse y no volver. Los hombres nacidos del 23 de noviembre al 20 de diciembre respetan su libertad y pueden ser flexibles cuando están enamorados, pero ante una decepción, se arrepienten y no habrá poder que los haga cambiar de opinión.

Te puede interesar: El tipo de ex que eres: la astrología revela cómo te clasifican tus exparejas, según tu signo zodiacal