Ninel Conde es criticada por recomendar productos nocivos a menores de edad

La cantante mexicana, Ninel Conde es una de las celebridades más polémicas y siempre da de qué hablar. “El bombón asesino” es una de las artistas más populares de la pantalla chica hispana pues ha incursionado en la actuación, la música y el modelaje, además de que también es influencer., pero en esta ocasión dio muchísimo de qué hablar, porque promociona productos para niños que podrían ser dañinos para su salud.

Fue en el programa ‘Chisme No Like’ donde se dio a conocer la información, los conductores mencionaron que Ninel ha promocionado mucho unas gotas que ella utiliza para “bajar de peso, aceleran la digestión y reducen las ansias de comer”, pero ha dicho que también puede ser ingerido por infantes. Muchos dudaron que la figura de Ninel sea gracias a ese líquido, pues mencionaron que constantemente se hace operaciones; ella ha dicho que sólo come bien y va al gimnasio.

“Me tomé mis gotitas para controlar el hambre y la ansiedad. Son 100% naturales, así que niños de 14 años en adelante, una cosa así, pues muy bueno. Les ayuda con todo, te ayuda a ir al baño mejor, si vas al baño más, no engordas tanto”, se le escucha decir en un video que subió a sus redes sociales, lo cual no sería adecuado para menores de edad, pues siguen en pleno crecimiento y esto podría alterarlos.

Los presentadores consultaron al doctor Cristian Pérez, quien reveló que la cafeína no es recomendada para niños, pues estimulará su sistema nervioso central y podría desencadenar un aumento de la presión arterial. El médico también puntualizó que incluso este producto puede ser perjudicial para adultos, por lo que habría que preguntarle a un profesional antes de consumirlo y se desconoce si tiene el permiso requerido por las autoridades sanitarias de México o Estados Unidos para su venta.

Cabe recordar que la cantante atravesó en 2021 por diferentes situaciones complicadas principalmente en su vida personal, empezando por los escándalos que protagonizó su aún pareja Larry Ramos, quien enfrenta un juicio legal por fraude y recientemente perdió una querella por violencia de género en contra de su ex pareja.

Pese a que, durante el 2020, se difundieron algunas fotografías de Ninel Conde con moretones y golpes en el rostro y los brazos, algo de lo que la también actriz no se pronunció sino hasta más tarde asegurando que había sido víctima de violencia por parte de su ex novio. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

