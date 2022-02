La lista completa de estrenos de Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney Plus para febrero 2022

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Este mes de febrero son varios los títulos de series y películas que hacen su arribo a las plataformas de streaming líderes en entretenimiento, como lo son Netflix, Prime Video, HBO Max y Disney Plus. Para que no te pierdas ninguna de ellas, te compartimos la lista completa de estas historias que te harán reír, llorar y hasta levantarte de tu asiento, ¡que las disfrutes!

Estrenos de Netflix

Películas

El timador de Tinder – 2 febrero

A través de mi ventana – 4 febrero

Al viento – 10 febrero

Amarrados al amor – 11 febrero

Tall Girl 2 – 11 febrero

BigBug – 11 febrero

Perdona nuestras ofensas – 17 febrero

Venganza a golpes – 17 febrero

Erax – 17 febrero

Disparo al corazón – 17 febrero

La matanza de Texas (2022) – 18 febrero

Madres paralelas – 18 febrero

Rabbids: La invasión – Especial misión a Marte – 18 febrero

Tyler Perry’s A Madea Homecoming – 25 febrero

Sin Respiro – 25 febrero

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Series

Educar a un superhéroe, temporada 2 – 1 febrero

Oscuro deseo, temporada 2 – 2 febrero

Murderville – 4 febrero

Dulces magnolias, temporada 2 – 4 febrero

(Des)encanto, temporada 4 – 9 febrero

Hasta que la vida nos separe – 10 febrero

Toy Boy 2 – 11 febrero

Como peces dorados – 14 febrero

El joven Wallander: Killer’s Shadow – 17 febrero

¡La serie de Cuphead! – 18 febrero

Alguien está mintiendo – 18 febrero

Space Force, temporada 2 – 18 febrero

Merli. Sapere aude – 20 febrero

Tribunal de menores – 25 febrero

Vikingos: Valhalla – 25 febrero

Estrenos de HBO Max

Películas

El escuadrón suicida – 1 febrero

Maligno – 3 febrero

Kimi – 10 de febrero

DUNE – 17 de febrero

Cry Macho – 24 de febrero

Series

Legendary | temporada 2 – 31 enero

Shameless – 31 enero

Mom – 31 enero

Raised by wolves – 4 febrero

Hit – 6 febrero

State of the Union (Temporada 2) – 14 de febrero

Hijos de Dune (Miniserie) – 17 de febrero

Painting wit John (Temporada 2) – 19 de febrero

All American: Homecoming – 23 de febrero

Snowfall (Temporada 5) – 26 de febrero

Killing Eve – (Temporada 4) – 27 de febrero

Legendary | temporada 2 – 31 enero

Shameless – 31 enero

Mom – 31 enero

Estrenos de Amazon Prime

Películas

Las Mejores Familias – 4 de febrero

I Want You Back – 11 de febrero

TQM – 14 de febrero

Jack & Jill – 15 de febrero

Spiral – 21 de febrero

03:34 Terremoto en Chile – 25 de febrero

Bad Boys for Life – 25 de febrero

Series

Phat Tuesdays: The Era of Hip Hop Comedy – 4 de febrero

Reacher – 4 de febrero

The Marvelous Mrs. Maisel, Temporada 4 – 18 de febrero

Most Dangerous Game – 18 de febrero

The Good Doctor, Temporada 5 – 25 de febrero

Estrenos de Disney+

Welcome to the World Wide Web ⏯ #PamAndTommy pic.twitter.com/KZ5cztKGza — Pam & Tommy on Hulu (@pamandtommy) January 31, 2022

Películas

El club de la lucha – 4 febrero

El caso de la viuda negra – 4 febrero

El heredero del diablo – 4 febrero

The Guardian – 4 febrero

Series

Pam & Tommy – 2 febrero

Fuego abierto – 2 febrero

Cake, temporadas 1 a 3 – 2 febrero

PJ Mask, temporada 3 – 2 febrero

Anfibiliandia, temporada 2 – 2 febrero

Documentales

Segunda Guerra Mundial: El infierno bajo el mar, temporada 3 – 2 febrero

Cómo ganar en todo, temporada 1 – 2 febrero

El alma de una nación – 2 febrero

Desgarrados: Encumbrando al pasado – 4 febrero

Te puede interesar:

• “Café con Aroma de Mujer” con William Levy es la serie preferida en Netflix

• ‘Sexo, Pudor y Lágrimas 2’ tendrá una ‘visión femenina’ en HBO Max

• Netflix ha perdido 40% de capitalización: su crecimiento se desacelera