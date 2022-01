“Café con Aroma de Mujer” con William Levy es la serie preferida en Netflix

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mientras por una lado, el cubano William Levy anunció su separación en Instagram de Elizabeth Gutiérrez, La serie de TV colombiana “Café con Aroma de Mujer”, inspirada en la historia del mismo nombre creada por Fernando Gaitán en 1994 y que ya ha tenido otras dos adaptaciones, protagonizada por William Levy se convierte en la más vista de Netflix en lo que va del 2022.

La plataforma de streaming Netflix ha actualizado el top 10 de la semana y la sorpresa ha sido insólita al encontrar una producción de origen latino en el primer puesto con 96 millones 360 mil de horas de visionados entre el 17 y el 23 de enero de 2022. Esto significa que, “Café con Aroma de mujer“, donde actúa William Levy, es la preferida en Netflix en la actualidad, superando así a la temporada final de la exitosa serie “Ozark“, que se ha quedado en 77 millones 10 mil horas, o a la serie “Archivo 81“, que tiene 70 millones 980 mil. View this post on Instagram A post shared by Yarlo Ruiz 🧿 (@yarloruiz)

Entre los atractivos de la historia protagonizada por el actor cubano William Levy y la actriz colombiana Laura Lodoño destacan el regreso a la pequeña pantalla del galán de galanes por excelencia, que llevaba un par de años alejado de las cámaras. La trama de “Café con Aroma de Mujer” se centra en una joven llamada Gaviota, interpretada por Laura Lodoño, que trabaja con su madre recogiendo café en la hacienda Casablanca, aunque se le ha prometido un terreno para que eventualmente pueda cultivarlo por ella misma. Sin embargo, la muerte del patriarca de la familia que las emplea y que iba a regalarle esa tierra hace que cambie para siempre su futuro. View this post on Instagram A post shared by Laura Londono (@londonotlaura)

