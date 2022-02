Polémica en el Ajax de Edson Álvarez por el caso Overmars: “El sexismo está en la cultura del club”

El Ajax de Ámsterdam está en la primera plana de distintos medios locales. Las razones no van dirigidas a su espléndido resultado o a los excelsos partidos del mexicano Edson Álvarez. El conjunto neerlandés está pasando por complicados escándalos con relación a su ex director general Marc Overmars acusado de acoso sexual.

El ex directivo fue despedido del la institución luego de que saliera a la luz pública sus vinculaciones con el acoso sobre algunas mujeres que forman parte del Ajax. Sin embargo, días después, las voces de las afectadas comienzan a describir los casos y a ser escuchadas.

“Como mujer en el Ajax tienes que tener una doble capa de piel. Si no tienes eso, se vuelve en tu contra. Es una enorme relación de poder. Si no lo aceptas, te irás muy rápido. El sexismo está en la cultura del club“, confesó una de las afectadas a NRC. La mujer prefirió mantener el anonimato para no arriesgar su puesto en la institución deportiva.

Director of Football Affairs Marc Overmars will leave Ajax with immediate effect. He made this decision after discussions in recent days with the Supervisory Board and CEO Edwin van der Sar and communicated his intentions to them. — AFC Ajax (@AFCAjax) February 6, 2022

Hasta los momentos el caso vincula a cuatro mujeres afectadas. La Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) y el Instituto Derecho del Deporte (ISR), han comenzado con las investigaciones en torno a los casos de Marc Overmars que, según los testimonios, era llamado “primo cachondo”, seudónimo que deja entredicho que sus actos indebidos eran conocidos por varias personas.

“Tres mujeres dicen que él las obligó a mantener esas conversaciones fuera de lugar. Algunas estaban confundidas por su comportamiento. Otras mujeres se sintieron obligadas a responder sus mensajes de texto. Quería saber qué estaban haciendo, con quién estaban, qué vestían. Él nunca dudó en enviar fotos de sus genitales“, agregó una de las afectadas. Ajax CEO Van der Sar on Marc Overmars shocking news: "I also feel responsible to help colleagues. We will pay even more attention to this in the near future That has now come to a very abrupt end. We are working on something very wonderful here at Ajax". 🔴 #Overmars pic.twitter.com/dDN7s0hWWm— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 7, 2022

