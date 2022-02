Cynthia Klitbo dice que Enrique Peña Nieto le fue infiel a Angélica Rivera: “Le hizo cosas feas a mi amiga”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La actriz Cynthia Klitbo defendió a su amiga Angélica Rivera de varias acusaciones que se han hecho en su contra, reveló que Enrique Peña Nieto le fue infiel durante su matrimonio, incluso desde antes.

“Que te pinten el cuerno siendo primera dama, ¿qué más quieres?, porque eso ya estaba pasando desde antes, lo que pasa es que Angélica dijo: ‘yo termino mi posición de primera dama hasta el último día del sexenio’, pero Angélica sabía todo eso”, contó en entrevista para el programa por internet ‘El Show debe Continuar’.

“Entonces perdóname será mucho el señor Presidente, pero eso no le da el derecho de herir a su mujer y ser poco honesto y menos con la sobrina de la mejor amiga. Y la otra también, mi reina ojalá sigas consiguiendo muchos candidatos de esos porque sí se te da, entonces aprovecha en lo que se te caen las cosas porque luego ya no vas a lucrar”, dijo.

La actriz confesó que el ex mandatario se portó muy mal con su amiga, a quien vio llorar en varias ocasiones, y aunque no reveló el nombre de la tercera en discordia dio algunas pistas sobre su identidad.

“Yo no me aprendo el nombre de las prostis, yo no me sé su nombre, ¿por qué tendría yo que acordarme del nombre de la tipa que le hizo la vida imposible a mi amiga? güerita y de buena familia y lo que quieras, pero prosti al fin y al cabo“, respondió.

También aseguró que son falsos los rumores que presumen que el matrimonio entre la llamada “Gaviota” y Peña fue arreglado o por conveniencia.

“Voy a aprovechar para aclarar esto. En qué cabeza cabe, qué nivel de prostitución necesitas para acabar casada con un señor, por favor no piensen estupideces ¿Cuánto tendría que haber cobrado por 12 años de prostitución con Peña Nieto?”, agregó durante la charla.

“Se enamoraron, me consta, tronaron como cualquier otro matrimonio, pero ¿por qué no sería enamorable Peña Nieto?, era guapo, era gobernador, un hombre con poder que la podía proteger y contener con sus hijas, después se vio muy mal el señor y ya no es mi amigo porque mi amiga es Angélica y le hizo cosas feas a mi amiga y yo no quiero saber ya de ese señor“, dijo.

Klitbo aprovechó para desmentir ciertos rumores que circularon durante y después del sexenio pasado, como que la ex primera dama había sido golpeada, además abordó el tema de la Casa Blanca.

“Yo nada más te digo que en la cuenta de Angélica no están… Lo que pasa es que Angélica después de la Casa Blanca, decidió que ella ya no quería salir a cuadro, entonces ella siguió haciendo cosas, yo tengo ahí todos los videos, porque ella siempre nos mandaba lo que estaba haciendo”, agregó.

Klitbo dijo que actualmente Angélica está soltera, y que le gustaría que regresará con su ex marido Alberto Castro, pero que actualmente vive feliz en Miami donde está trabajando en una biografía y dio a entender podría llegar a la pantalla.

“Más que regresar están escribiendo su biografía, ya están en los últimos tratamientos de la vida de mi comadre Angie y la va a protagonizar una de sus hijas; no digo quién, pero bien padre porque yo voy a ser la mamá. Y ahí va mi comadre, anda bien espiritual… está siempre activa, haciendo sus cosas, sus hijas son su orgullo”, afirmó.

Angélica Rivera y Cynthia Klitbo tienen una amistad de varios años, compartieron créditos en 1995 en la telenovela La Dueña.

