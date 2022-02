Circula video de Christian Nodal cenando con su ex novia supuestamente a nada de haber terminado con Belinda

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Después que Christian Nodal confirmara que terminó con Belinda a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, se ha dicho ¡de todo! Desde los supuestos excesos de Belinda y el uso del jet privado de él hasta los aparente celos y las diferencias con la familia del cantante regional mexicano. Pero ahora ha saltado a la palestra de la polémica un video que está circulando donde supuestamente aparece Christian Nodal cenando con su ex novia María Fernanda Guzmán a nada de haber terminado con Belinda.

A ciencia cierta, no se sabe si este video es de ahora o si, por el contrario, es de vieja data y lo están haciendo viral ahora. Pero, uno de los periodistas más pesados de la industria del entretenimiento como lo es Javier Ceriani de Chisme No Like, ha asegurado que es cierto y que Christian Nodal estaba cenando con su ex María Fernanda Guzmán al poco tiempo de haber terminado con Belinda y durante el Día de los Enamorados. Lo cierto es que el video está circulando a la velocidad de la luz en las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by CERIANI (@javierceriani)

El video en cuestión no se ve nítido y aparentemente pudiese tratarse del Christian Nodal y su ex novia, laksdjsdh. Pero hasta el momento, ninguno ha afirmado o negado tal aseveración. Justo ayer Belinda rompió el silencio tras ruptura con Christian Nodal diciendo: “Me duele y mucho”. Al tiempo que pidió a sus fans actuar desde el amor y el respeto. Esto, por todos los mensajes de odio que ha recibido el cantante de Regional Mexicano por parte de los fans de la ex de Lupillo Rivera. A los que Christian Nodal no se quedó callado y dijo que, si hablara, “la única afectada” podría ser ella. View this post on Instagram A post shared by Sony Music Latin (@sonymusiclatin)

De hecho, ayer y justo cuando Christian Nodal firmó un gran contrato con Sony, se viralizó otro video donde supuestamente aparece el cantante borrándose los tatuajes de Belinda de su cuerpo. Hecho que tampoco ha sido confirmado por el propio mexicano. Así que, habrá que esperar a ver si Belinda saca algún comunicado oficial además de que ya hizo. Por lo pronto, Nodal dejó claro a la prensa que no hablará del asunto. View this post on Instagram A post shared by Latakilla507 (@latakilla507)

Sigue leyendo:

Ángela Aguilar causa polémica por enviar piropo a la ex de Christian Nodal tras ruptura con Belinda

Belinda es captada por primera vez luego de ser anunciada ruptura con Cristian Nodal