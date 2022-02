Stormi, hija de Kylie Jenner y Travis Scott, ama ser la hermana mayor

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Kylie Jenner y Travis Scott dieron la bienvenida a su segundo hijo, a quien le pusieron por nombre “Wolf“. La pequeña Stormi, primera hija de la pareja, anda muy feliz en su papel de hermana mayor y anda ayudando en todo lo que refiere al cuidado del recién nacido.

Stormi cumplió cuatro añitos apenas un día antes del nacimiento de su hermano, Wolf. Desde entonces ha tomado muy en serio su papel de hermana mayor. La hija de Kylie Jenner y Travis Scott literal ha asistido a su mamá en estos primeros días, donde las cosas son más difíciles. Pero el círculo cercano a la dinastía y clan Kardashian Jenner ha asegurado que Stormi está realmente enamorada de su hermanito. View this post on Instagram A post shared by ꧁𝐓𝐡𝐞 𝐰𝐞𝐛𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬꧂ (@kyliextravy)

“Es la hermanita mayor más adorable del mundo. Está ayudando mucho en casa, está fascinada con Wolf y ya ha tenido ocasión de tenerle en brazos”, aseguró la revista People sobre la pequeña Stormi. A pesar de esta nueva noticia, ahora se ha desatado otro rumor más pero entorno a Kylie Jenner y Travis Scott, el cual reza que la pareja no vive junta, a pesar de haberse convertido en padres. “Kylie y Travis están muy felices juntos, con su propia dinámica organizativa. No viven oficialmente juntos, pero Travis va mucho a casa de Kylie y es una parte fundamental de la vida en el hogar. La hermanita de Kim Kardashian cuenta con ayuda para sus labores diarias, pero también es una madre que se sabe valer por sí sola cuando la situación lo requiere”, dijo la misma fuente a la publicación. View this post on Instagram A post shared by flame (@travisscott)

