Encuerada, Chiquis Rivera y su novio Emilio Sánchez incendian el Instagram dentro del agua

La cantante Chiquis Rivera causó revuelo el día ayer desnuda y en el jacuzzi. Para ese momento solo habíamos visto a sus perros cerca. Pero resulta que la cantante estaba acompañada por su novio, Emilio Sánchez, quien se metió dentro del agua con su sexy compañera que estaba encuerada y juntos incendiaron el Instagram.

Obviamente, el gran fotógrafo y novio de Chiquis Rivera, Emilio Sánchez, fue el que le tomó las fotos a Chiquis Rivera encuerada inicialmente. Pero, al parecer fue mucha tentación y Emilio Sánchez fue a dar dentro agua y esto no lo dejaron pasar por alto los fans de la cantante, quienes lo dejaron saber en la red social Instagram. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Justo el día de ayer, Juan Rivera, tío de Chiquis Rivera, hizo un “Live” en Instagram, donde le responde a Chiquis Rivera por las declaraciones que hiciera de él en su libro “Invencible”. En el mismo, la cantante asegura que su tío le tiene rencor subconscientemente porque, al momento de fallecer Jenni Rivera, supuestamente la relación de Jenni y Juan estaba un poco distanciada. Recordemos que, poco tiempo antes, se armó la polémica entre madre e hija por una supuesta relación entre Chiquis Rivera y la ex pareja de aquel momento de La Diva de la Banda. Juan defendió a Chiquis, alegando que entre su sobrina y Esteban Loaiza no había sucedido nada. Obviamente, esto trajo una fricción entre los hermanos Rivera. View this post on Instagram A post shared by Juan Rivera (@juanriveramusic)

Otros que han salido a reaccionar sobre las declaraciones que hace Chiquis Rivera en su libro fueron: su ex esposo, Lorenzo Méndez y el empresario Mr. Tempo, con quien Chiquis Rivera fue relacionada poco después de su separación. Otra que tampoco se quedó callada fue Mayeli Alonso, ex esposa y madre de los hijos de Lupillo Rivera, quien también tiene “su paso” en el libro. Pero, por lo pronto les dejamos un tema de Chiquis Rivera junto a Becky G, Play-N-Skillz y Thalía titulado “Baila Así“, para que lo disfruten.

