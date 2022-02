Consejo de Lili Estefan a William Levy y Elizabeth Gutiérrez hace arder las redes

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después que anunciara el fin de su relación con el mensaje: “Estoy listo para el siguiente capítulo en mi vida“, William Levy se ha mantenido en silencio, no sin antes estallar contra sus detractores. Cosa que ha sucedido de diferente manera para la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez, quien salió a defenderlo hasta con las garras en las redes sociales a través de un comunicado: “Le deseo lo mejor, amor, mucha salud, felicidad con o sin mí”. Ante esto, la amiga de William Levy y conductora de El Gordo y La Flaca, Lili Estefan ha salido a darle un consejo a la pareja pero a los internautas no les gustó y le dieron hasta con el balde a la compañera de Raúl de Molina.

Lili Estefan aconsejó a su pareja de amigos William Levy y Elizabeth Gutiérrez: “Toda mi admiración para ti, belleza de mujer. Dale con todo y sigan adelante, que cuando hay amor, SI SE PUEDE”, escribió en el muro de Elizabeth. Pero los seguidores no le perdonaron esto a la conductora de El Gordo y de La Flaca y las respuestas para La Flaca hicieron arder las redes: “¿Por qué no hiciste lo mismo con tu esposo Lili?”, “Lo dices porque es tu amigo pero ninguna mujer debería aguantar nada por los hijos”, “No estoy de acuerdo contigo Lili”, “Las verdaderas mujeres pasan la página y siguen adelante. No se quedan pegadas al hombre que las engañó” y “Si no él no fuese tu amigo, otra sería la historia”.

Todo esto sucede después que Elizabeth hablara con la locutora y animadora venezolana Erika de La Vega sobre el libro de Jacky Bracamontes, donde menciona la relación que sostuvo William con esta última. Además, Elizabeth habla también de los señalamientos de Jacky, de supuestamente haberla señalado de usar a sus hijos para amarrar a William Levy. Ante esto, la propia Jacky Bracamontes le respondió a Elizabeth y aseguró que no hablaría más del asunto.

Mientras, William Levy mandó un mensaje a sus detractores y dijo que los mismos pagarían en esta vida el daño que siente le han hecho. Por lo pronto, se sabe que la pareja sigue distanciada tratando de llevar todos los rumores que los rodean. View this post on Instagram A post shared by Cataleya Con los Famosos (@cataleya_conlos_famosos)

