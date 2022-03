Chantal Andere: “No hablaré de Angélica Rivera…”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una de las villanas más conocidas de las telenovelas, la actriz Chantal Andere, ha expresado recientemente en los medios de comunicación que sería un sueño para ella que Angélica Rivera y Adela Noriega regreso a la televisión. En específico, a las telenovelas. Sin embargo, en cuanto a la vida personal de “La Gaviota” dijo: “No hablaré de Angélica Rivera nunca“. Todo esto mientras estrenaba un proyecto teatral que la tiene muy entusiasmada.

Video de Grupo Fórmula.

Chantal Andere habló con los medios de comunicación a pocos de meses de haber cumplido 50 años y en el marco del estreno de su musical “Te Amo. Eres Perfecto… Ahora Cambia“. Afirmó que, para ella, la edad no es un problema. Pero que su mamá, la también actriz Jacqueline Andere, siempre se quitó edad y también a Chantal para que no sacaran cuentas y supieran la edad verdadera de la primera actriz. También dijo que, con Angélica Rivera tiene contacto seguido. Asegura que, cuando la misma tome la decisión de volver a la televisión, ella lo sabrá y todos también a su vez: “… Me gustaría mucho… Con Adela no he tenido contacto desde hace muchos años. Con Angie sí, pero no sé. En el momento, si es que decide volver, lo voy a saber yo…”, expresó ante las cámaras de televisión Chantal Andere el día que cumplió 50 años.

“Ustedes saben mis postura antes eso. Jamás voy a hablar de mis amigas… Jamás… Cada quien es libre de opinar y decir lo que quieran”, afirmó Chantal Andere cuando se le consultó por una supuesta infidelidad de Enrique Peña Nieto a su gran amiga Angélica Rivera.

Recordemos que, el último trabajo en telenovelas de Adela Noriega fue en el 2008 con “Fuego en el Sangre” donde compartió pantalla con Eduardo Yáñez y Jorge Salinas, entre otros. Por su parte, Angélica Rivera, tuvo como último trabajó la telenovela “Destilando Amor”. De ahí deriva “La Gaviota“, precisamente por la interpretación del personaje. Esto fue en el año 2007. Después de eso, se abocó a su carrera como Primera Dama de México. Pero, su amiga Chantal Andere desea que vuelva a la televisión, pues más que una amistad, entre ellas hay una gran admiración mutua: “Siempre lo he dicho. Es una extraordinaria actriz. En el momento que regrese será bien padre para la gente que la sigue”.

A pesar que de Adela Noriega no se sabe prácticamente nada, de Angélica Rivera sí se sabe y ya la hemos visto coquetear varias veces con volver al mundo de las telenovelas. Pero, nada seguro hasta ahora. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

